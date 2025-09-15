Erdoğan Prens Selman ile bir araya geldi

Erdoğan Prens Selman ile bir araya geldi
Yayınlanma:
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar'da Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile bir araay geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Ligi Olağanüstü Ortak Zirvesi'ne katıldı.

Bu kapsamda diplomatik temaslarda bulunan Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi ile görüştü.

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, görüşmede Türkiye-Suudi Arabistan ikili ilişkilerinin yanı sıra bölgesel ve küresel meseleler ele alındığı belirtildi.

aa-20250915-39122351-39122347-cumhurbaskani-erdogan-islam-isbirligi-teskilatiarap-ligi-olaganustu-zirvesine-katildi.jpg

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, giderek yayılan İsrail saldırganlığının kabul edilemeyeceğini, İsrail'in yaptıklarının hesabını hukuk önünde vermesi gerektiğini, Türkiye'nin İsrail saldırganlığının hedefi olan ülkelerin yanında durmaya devam edeceğini belirtti.

Görüşmede, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç ile AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Sağlık Politikaları Başkanı Prof. Dr. Halit Yerebakan da yer aldı.

Kaynak:AA

