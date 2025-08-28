Erdoğan: Gençlerimiz yarına umutla bakıyor

Erdoğan: Gençlerimiz yarına umutla bakıyor
Yayınlanma:
TEKNOFEST Mavi Vatan'da konuşan AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Onca algı çalışmasına dozu sürekli artırılan onca provokasyona propagandaya rağmen gençlerimiz kendilerine güveniyor, inanıyor, yarınlarına umutla bakıyor." dedi.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Tersane Komutanlığı'nda düzenlenen TEKNOFEST Mavi Vatan'da açıklamalarda bulundu.

İlk kez 2018'de düzenlenmeye başlanan TEKNOFEST'in bu zamana kadar yapılan 63 yarışmasına yaklaşık 1,2 milyona yakın yarışmacının başvuru yaptığından bahseden Erdoğan, "Onca provokasyona propagandaya rağmen gençlerimiz yarınlarına umutla bakıyor" dedi.

"GENÇLERİMİZ GELECEĞE UMUTLA BAKIYOR"

"Bu ülkenin gençleri teknolojiye, araştırmaya, yeni şeyler keşfetmeye daha fazla merak sarıyor. Bu milletin pırıl pırıl evlatları, Türkiye için hayal kurmaktan ve hayallerinin peşinden gitmekten asla vazgeçmiyor." diyen Erdoğan konuya dair şöyle konuştu:

"Onca algı çalışmasına dozu sürekli artırılan onca provokasyona propagandaya rağmen gençlerimiz kendilerine güveniyor, inanıyor, yarınlarına umutla bakıyor.

Sizler, yükselen bir çağın öncüleri, Türkiye Yüzyılı’nın mimarları... Şunu her bir genç arkadaşımın bilmesini istiyorum: Gelecek sizin, Türkiye sizin, hatta tüm dünya sizin. Sığ sularda bile yürümekten acizlerin size bulut çizmesine asla izin vermeyin. Büyük düşünün. Büyük hedefler belirleyin ve o hedeflere ulaşmak için yılmadan, yorulmadan, yıkılmadan yürümeye devam edin. Özgürlük istiyorsanız özünüze dönün. Adalet istiyorsanız medeniyetinize sarılın. Gelecek istiyorsanız mazinizle de barışın."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

