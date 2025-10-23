DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, İmralı Heyeti'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yakın zamanda üçüncü kez görüşeceğini açıklamıştı. Aktarılan son bilgiye göre heyet ile Erdoğan'ın görüşme tarihi 28 Ekim olarak belirlendi.

3. GÖRÜŞME OLACAK

BMM Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in de olduğu heyet, 13 yıl aradan sonra süreç başladıktan sonra ilk defa 10 Nisan tarihinde Erdoğan ile Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı'nda bir araya gelmişlerdi.

İmralı Heyeti 3. defa Erdoğan ile görüşecek

Bu görüşmeden yaklaşık 3 ay kadar sonra 7 Temmuz tarihinde bu defa AKP Genel Başkanvekili Efkan Ala ile MİT Başkanı İbrahim Kalın'ın da olduğu toplantı yapıldı. Bu görüşme 1 saat sürmüştü.