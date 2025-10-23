Erdoğan-İmralı Heyeti görüşmesinin tarihi belli oldu!

Yayınlanma:
Son dakika haberi... İmralı Heyeti ile Cumhurbaşkanı ve AKP Lideri Erdoğan'ın görüşme tarihi 28 Ekim tarihi olarak açıklandı.

DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, İmralı Heyeti'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yakın zamanda üçüncü kez görüşeceğini açıklamıştı. Aktarılan son bilgiye göre heyet ile Erdoğan'ın görüşme tarihi 28 Ekim olarak belirlendi.

3. GÖRÜŞME OLACAK

BMM Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in de olduğu heyet, 13 yıl aradan sonra süreç başladıktan sonra ilk defa 10 Nisan tarihinde Erdoğan ile Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı'nda bir araya gelmişlerdi.

Bu görüşmeden yaklaşık 3 ay kadar sonra 7 Temmuz tarihinde bu defa AKP Genel Başkanvekili Efkan Ala ile MİT Başkanı İbrahim Kalın'ın da olduğu toplantı yapıldı. Bu görüşme 1 saat sürmüştü.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

