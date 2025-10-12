Erdoğan CHP’nin yurt dışı mitinginden rahatsız oldu!

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Trabzon'da Yapımı Tamamlanan Tesis ve Projelerin Toplu Açılış Töreni'nde açıklamalarda bulundu. Konuşmasında 3'üncü deniz üstü havalimanının Trabzon’a yapılacağını ifade eden Erdoğan, İsrail ve Gazze arasındaki ateşkese de değinerek "Gazze'yi yeniden ayağa kaldıracağız" ifadelerini kullandı.

Özgür Özel Avrupa'da Avrupalı liderleri eleştirdi: Sus pus olanları tarih önünde kaydediyoruz

CHP’NİN BRÜKSEL MİTİNGİ’NDEN RAHATSIZ OLDU!

Konuşmasında, CHP’nin yurt dışında yaptığı mitingleri ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in yaptığı açıklamaları hedef alan Erdoğan, "Haklarında milyarlarca liralık yolsuzluk iddiası olan haramileri yargıdan kaçırmak için batılı ülkelere adete yalvarıyorlar. Kendi devleti hakkında açıkça yalan söylediler. Yabancıların huzurunda ülkeni eleştirmekten hiç mi hicap duymuyorsun? Kendi itibarını umursamıyorsun bu milletin onurunu çiğnetme. Bunlar değişmez..." dedi.

"Buradan CHP genel başkanına sormak lazım, taşıdığın Türkiye'nin ana muhalefet partisi kimliğine de mi saygın yok. Diyet borcunu ödemek için Türkiye demokrasisini yabancı dostlarına kötülerken hiç mi utanmıyorsun.” ifadelerini kullanan Erdoğan, “Madem vatana millete hayrın dokunmuyor, bari zarar verme. Allah ülkemizi ve milletimizi bunların zihniyetinden korusun” sözlerini sarf etti.

ÖZGÜR ÖZEL’İ HEDEF ALDI!

“Yeni Türkiye'yi hasımlarımız dahil herkes kabullendi. Ülkemizin ana muhalefeti bunu kabullenemiyor. Yurt dışına karşı omurgalı durmayı bir türlü bunlara kabullendiremedik.” diyen Erdoğan, “Son 2 yılda Gazze'ye 100 bin tondan fazla yardım gönderdik. İsrail ile ticareti kestik. Bunlara rağmen ülkesini kötülemekten hicap duymuyor.” ifadelerini kullandı.

Erdoğan, sözlerinin devamında “Buradan CHP genel başkanına sormak lazım, taşıdığın Türkiye'nin ana muhalefet partisi kimliğine de mi saygın yok. Diyet borcunu ödemek için Türkiye demokrasisini yabancı dostlarına kötülerken hiç mi utanmıyorsun” ifadelerini kullanırken “Madem vatana millete hayrın dokunmuyor, bari zarar verme. Allah ülkemizi ve milletimizi bunların zihniyetinden korusun. Biz sizin hukukunuzu namusumuz şerefimiz bilerek savunmayı sürdüreceğiz. Her yerde Türk milletini temsil edeceğiz.” sözlerini sarf etti.

ÖZGÜR ÖZEL AVRUPA’DA AVRUPALI LİDERLERİ ELEŞTİRDİ!

CHP lideri Özgür Özel, Brüksel’de düzenlediği mitingde Türkiye’de yaşananlara sessiz kalan Avrupalı liderleri eleştiri yağmuruna tuttu. Özel, “Diğer yandan Erdoğan'la bir al-ver ilişkisi içinde oldukları için Türkiye'deki demokrasiye karşı kurulan kumpasa karşı susanlar var, sessiz kalanlar var. Türkiye sığınmacılara baksın, ileri karakolumuz olsun diyenler var. İşte bugün buradaki bütün demokratların varlığını bildiğimiz gibi birtakım çıkar hesaplarıyla Türkiye'nin karşısındaki planlara sus pus olanları da tarih önünde kaydediyoruz. Kimse bundan endişe etmesin" ifadelerini kullandı.



