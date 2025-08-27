Erdoğan açıkladı: 460 milyon dolar değerinde Çelik Gök Kubbe'yi ordumuza kazandırıyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ASELSAN Gölbaşı Yerleşkesi'nde "Çelik Kubbe Teslimatları-Tesis Açılışları ve Cumhuriyet tarihinin tek seferde yapılan en büyük tesisi olduğunu söylediği Oğulbey Teknoloji üssü temel atma töreninde konuştu.

"ARTIK FARKLI BİR KLASMANA ÇIKACAĞIZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında şunları kaydetti:

"Bugün, 460 milyon dolar değerinde, dosta güven, düşmana korku verecek toplam 47 araçtan oluşan Gök Kubbe sistemlerini kahraman ordumuza kazandırıyoruz. Bugün gerçekleşen teslimatlar, verdiğimiz mücadelenin boşa gitmediğinin en somut delilidir. Kendi radarını, hava savunma sistemini geliştiremeyen hiçbir ülke mevcut güvenlik sınamaları karşısında, bilhassa bölgemizde geleceğine güvenle bakamaz. Sistemler sistemi Çelik Kubbe ile hava savunmasında artık farklı bir klasmana çıkacağız."

Cumhurbaşkanı, Oğulbey Teknoloji Üssü'ne ilişkin, "1,5 milyar dolarlık yatırım büyüklüğü ile Cumhuriyet tarihimizin tek seferde yapılan en büyük savunma sanayi yatırımıdır. Oğulbey Teknoloji Üssü, 585 bin metrekare kapalı, 132 bin metrekare üretim alanıyla bölgenin en ileri savunma teknolojileri merkezlerinden biri olacaktır." ifadelerini kullandı.