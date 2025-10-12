Erciyes beyaza büründü

Erciyes beyaza büründü
Yayınlanma:
Güncelleme:
İç Anadolu’nun en yüksek dağı Erciyes ve Yozgat’ın Akdağmadeni ilçesinde etkili olan kar yağışı, bölgeyi beyaza bürüdü.

Erciyes AŞ yetkililerinden alınan bilgiye göre, sıcaklığın sıfırın altında 12 dereceye kadar düştüğü bölgede, kar yağışı etkisini gösterdi.

ERCİYES'TE PİSTLER BEYAZA BÜRÜNDÜ

Kayak merkezindeki tesislerin bulunduğu 2 bin 200 rakımdaki Tekir bölgesi, Hacılar Kapı ve Develi Kapı'da etkili olan kar yağışı devam ediyor. Yer yer tipi ve sisin etkili olduğu Erciyes'te, pistler beyaza büründü.

Öte yandan, şehir merkezinde ise yağmurlu ve soğuk hava etkili oluyor.

erciyes.jpg

Lapa lapa kar yağışı başladı: Boyu 30 santimetreyi aştıLapa lapa kar yağışı başladı: Boyu 30 santimetreyi aştı

YOZGAT

Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesindeki Nalbant Geçidi mevkisinde, sabah saatlerinden itibaren kar yağışı etkili oluyor.

İlçede yaklaşık 2 bin rakımda bulunan geçitte etkili olan kar yağışı, vatandaşlarca kayda alındı.

Yağışın aralıklarla devam ettiği bölgede, yüksek kesimler beyaza büründü.

Kaynak:AA

