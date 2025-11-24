Engelli yurttaş kayıp aranıyordu: Acı haber geldi

Çankırı'nın Korgun ilçesine bağlı Karatekin köyünde ikamet eden ve konuşma ve duyma engelli olduğu belirtilen 62 yaşındaki Veli Çakırtekin, ava gitmek üzere sabah saatlerinde evinden ayrıldı. Kendisinden haber alınamaması üzerine ailesi jandarmaya başvurdu.

GENİŞ KATILIMLI ARAMA ÇALIŞMASI

İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Asayiş Komando Timi, Asayiş Timi, Arama Kurtarma Timi ve AFAD ekiplerinin katılımıyla başlatılan operasyonda termal dron ile havadan ve karadan arama yapıldı. Yoğun çalışmalar sonucu Çakırtekin'in cansız bedeni Sarıdağ mevkisinde bulundu.

CENAZE MORGA KALDIRILDI

Olay yerinde gerekli incelemeleri tamamlayan ekipler, Çakırtekin'in cenazesini otopsi yapılmak üzere Çankırı Devlet Hastanesi morguna nakletti. Soruşturma kapsamında ölüm nedeninin belirlenmesi için adli sürecin devam ettiği öğrenildi.