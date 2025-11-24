Engelli yurttaş kayıp aranıyordu: Acı haber geldi

Engelli yurttaş kayıp aranıyordu: Acı haber geldi
Yayınlanma:
Çankırı'nın Korgun ilçesinde kaybolan konuşma ve duyma engelli 62 yaşındaki Veli Çakırtekin'in cansız bedeni, Sarıdağ mevkisinde yapılan arama çalışması sonucu bulundu.

Çankırı'nın Korgun ilçesine bağlı Karatekin köyünde ikamet eden ve konuşma ve duyma engelli olduğu belirtilen 62 yaşındaki Veli Çakırtekin, ava gitmek üzere sabah saatlerinde evinden ayrıldı. Kendisinden haber alınamaması üzerine ailesi jandarmaya başvurdu.

İzmit'te kayıp olarak aranırken bakın nerede ortaya çıktı: Mehmet Uzunali'nin akıl almaz hikayesiİzmit'te kayıp olarak aranırken bakın nerede ortaya çıktı: Mehmet Uzunali'nin akıl almaz hikayesi

GENİŞ KATILIMLI ARAMA ÇALIŞMASI

İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Asayiş Komando Timi, Asayiş Timi, Arama Kurtarma Timi ve AFAD ekiplerinin katılımıyla başlatılan operasyonda termal dron ile havadan ve karadan arama yapıldı. Yoğun çalışmalar sonucu Çakırtekin'in cansız bedeni Sarıdağ mevkisinde bulundu.

4 yıldır kayıptı! Ahmet'in kemikleri arkadaşının bahçesinde bulundu4 yıldır kayıptı! Ahmet'in kemikleri arkadaşının bahçesinde bulundu

CENAZE MORGA KALDIRILDI

Olay yerinde gerekli incelemeleri tamamlayan ekipler, Çakırtekin'in cenazesini otopsi yapılmak üzere Çankırı Devlet Hastanesi morguna nakletti. Soruşturma kapsamında ölüm nedeninin belirlenmesi için adli sürecin devam ettiği öğrenildi.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

Bu arabalar yollardan kayboluyor: Moda böyle istiyor!
Bu arabalar yollardan kayboluyor: Moda böyle istiyor!
Çinliler yeni pazara adım atıyor: Bu gidişle dört tekerlekli eve sahip olmak hayalden öteye geçecek
SUV’dan sonra sıra karavanda
Çinliler yeni pazara adım atıyor: Bu gidişle dört tekerlekli eve sahip olmak hayalden öteye geçecek
Meteoroloji saat saat açıkladı: Önüne katıp uçuracak
Önüne geleni savuracak
Meteoroloji saat saat açıkladı
İstanbul'daki ünlü yalı satışa çıkarıldı: 23 odası 5 salonu var
İstanbul'daki ünlü yalı satışa çıkarıldı: 23 odası 5 salonu var
Ünlülerin yeni trendi: Balık spermi enjekte ediyorlar
Ünlülerin yeni trendi: Balık spermi enjekte ediyorlar
Meteorolojiden hem fırtına hem sıcaklık uyarısı: Bugün hava nasıl olacak?
Araziden otoyola gücün simgeleri: Türkiye’de en çok satan pikaplar
2026’nın uluslararası yılın minibüsü kahve molasına bile gerek duymuyor
2026’nın uluslararası yılın minibüsü kahve molasına bile gerek duymuyor
İstanbul'un en pahalı yalısının sahibi bakın nereli çıktı? Satılık ama paha biçilemiyor
İstanbul'un en pahalı yalısının sahibi bakın nereli çıktı? Satılık ama paha biçilemiyor
Emeklilik yaşı 75'e çıkıyor: YÖK Başkanı açıkladı
Emeklilik yaşı 75'e çıkıyor: YÖK Başkanı açıkladı
Türkiye
Çatıdan düşen 80 yaşındaki kadın yaşamını yitirdi
Çatıdan düşen 80 yaşındaki kadın yaşamını yitirdi
Kediyi öldürüp kaçana ödül gibi ceza!
Kediyi öldürüp kaçana ödül gibi ceza!
Sakarya’da ticari araçlar çarpıştı: 1 kişi kurtarılamadı
Sakarya’da ticari araçlar çarpıştı: 1 kişi kurtarılamadı