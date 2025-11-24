4 yıldır kayıptı! Ahmet'in kemikleri arkadaşının bahçesinde bulundu

Bursa'da 4 yıldır kayıp olan 34 yaşındaki Emrah Elveren'in kemikleri arkadaşının evinin bahçesinde çıktı.

Bursa'da 2021 yılından beri kayıp olan 34 yaşındaki Emrah Elveren'i öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan Ahmet Şentürk'ün evinin bahçesinde yapılan kazıda bulunan kemik, diş, saç ve kumaş parçalarının, Elveren'e ait olduğu tespit edildi.

Emrah Elveren'in ailesi, kentte arkadaşı Ahmet Şentürk ile birlikte yaşayan ve 2021 yılından beri kayıp olan oğulları Emrah Elveren'i, yalova'da oturan halası Havva O.'nun öldürüp bahçeye gömdüğünü iddia ederek televizyon programına katıldı.

Program sırasında Elveren'in babası Hamdi Elveren, Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı'na giderek suç duyurusunda bulundu.

ÇELİŞKİLİ İFADELER VEREN ARKADAŞI TUTUKLADI

Başsavcılığın talimatıyla, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), iddialarla ilgili soruşturma başlatırken, Emrah Elveren'in televizyon programında çelişkili ifadeler veren ev arkadaşı Şentürk, 4 Haziran'da İstanbul'daki bir televizyon kanalındaki canlı yayın sırasında gözaltına alındı.

JASAT tarafından soruşturmanın yürütüldüğü Yalova’ya getirilen Ahmet Şentürk’ün, Elveren'in kaybolmasının ardından onun cep telefonunu kullanmaya devam ettiği tespit edildi.

"BUNU YAPAN AİLESİ"

Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Şentürk, adliyeye sevk edildi. Adliyeye getirilirken gazetecilerin sorularını yanıtlayan Ahmet Şentürk, "Ben suçsuzum, benim bu işle bir alakam yok. Bunu yapan ailesi. O çocuğu yok eden ailesi. Namus meselesi, bir de tarla mevzusu. Emrah içine kapanık bir çocuktu" dedi.

Şentürk, Emrah Elveren'in telefonunu kullandığı iddialarına ise "Telefonlarımızı değişiyoruz. Bekar insanlarız. Ben ona telefon aldım. Ben evde telefon bıraktığını hatırlamıyorum. Hatırlamadığım bir şeyi nasıl söyleyeyim. Telefonu birlikte aldığımız yer belli. Ailesi yaptı, onlar suçlu. Ben bir şey yapmadım" diye yanıt verdi.

TUTUKLANDI

Ahmet Şentürk, savcılık ifadesinin ardından 'Kasten adam öldürme' suçundan tutuklama talebiyle sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Adliye çıkışında gazetecilere, "Ben kimseye bir şey yapmadım" diyen Şentürk, "Kayıp birinin telefonu neden evinizde" sorusuna, "Benim evimde yaşıyordu, bulunabilir" diyerek yanıtladı.

BAHÇESİNDE ELVEREN'İN KEMİKLERİ BULUNDU

Yalova İl Jandarma Komutanlığı Olay Yeri İnceleme Timi ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından 5 Haziran'da Ahmet Şentürk'ün, Bursa'da bulunan evinin bahçesinde kazı çalışması yapıldı. Kazıda bulunan kemik, saç ve kumaş parçaları, inceleme için Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Bahçede bulunan deliller ile Elveren ailesinden alınan DNA örneklerinin karşılaştırılması sonucu; kemik, diş, saç ve kumaş parçalarının kayıp olarak aranan Emrah Elveren'e ait olduğu tespit edildi.

Soruşturma devam ediyor.

