Engelli öğrenciyi merdivenden atan müdür sonunda görevden alındı!

Manisa'nın Turgutlu ilçesindeki Refik Pınar Ortaokulu'nda 5 Kasım'da skandal bir şiddet olayı yaşandı.

Okul Müdürü Bekir Güçlü, sınıfta bulunmayan bir öğrencinin bulunması için görevlendirilen öğrenciyi koridorda görünce darbetti.

Otizmli olduğu öğrenilen 13 yaşındaki B.U.U, Güçlü tarafından merdivenlerden aşağıya atıldı.

Güçlü'nün engelli öğrenciye yönelik şiddeti de okulun güvenlik kamerasında kaydedildi.

TEPKİ GELİNCE GÖREVDEN ALINDI!

Olayın ardından Güçlü, günlerce görevde kaldı. Kamuoyunda bu durum büyük tepki yarattı.

Vatandaşların tepkisinin ardından Güçlü'nün görevden alındığı açıklandı.

Turgutlu Kaymakamlığı dün (10 Kasım) dikkat çeken bir dille şu açıklamayı yaptı:

BASIN BİLGİ NOTU

05.11.2025 tarihinde ilçemizde bulunan bir okulumuzda okul müdürünün öğrenciye yapmış olduğu fiili müdahaleye ilişkin aynı gün soruşturma başlatılmıştır.

Ayrıca ön idari tedbir olarak okul müdürünün görevinden ayrılması sağlanmıştır.

Kamuoyuna saygıyla Arzederiz

ZAVALLI ÇOCUK İÇİN BİR AMBULANS BİLE ÇAĞIRMADILAR

Öte yandan şiddet olayında çocuk için ambulans çağrılmadığı, çocuğun darbedilmiş halde kendi başına evine göndüğü öğrenilmiş, anne Derya Yavuz da, "Şikâyet ettik ama müdürü sadece başka bir okula gönderdiler” demişti.