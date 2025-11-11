Engelli öğrenciyi merdivenden atan müdür sonunda görevden alındı!

Yayınlanma:
Manisa Turgutlu'da Refik Pınar Ortaokulu Müdürü Bekir Güçlü, 13 yaşındaki otizmli öğrenci B.U.U.'yu merdivenden itmiş ve görevden alınmaması tepki doğurmuştu. Turgutlu Kaymakamlığı, "Görevden ayrılması sağlanmıştır" diyerek açıklama yaptı.

Manisa'nın Turgutlu ilçesindeki Refik Pınar Ortaokulu'nda 5 Kasım'da skandal bir şiddet olayı yaşandı.

Okul Müdürü Bekir Güçlü, sınıfta bulunmayan bir öğrencinin bulunması için görevlendirilen öğrenciyi koridorda görünce darbetti.

Otizmli olduğu öğrenilen 13 yaşındaki B.U.U, Güçlü tarafından merdivenlerden aşağıya atıldı.

Güçlü'nün engelli öğrenciye yönelik şiddeti de okulun güvenlik kamerasında kaydedildi.

TEPKİ GELİNCE GÖREVDEN ALINDI!

Olayın ardından Güçlü, günlerce görevde kaldı. Kamuoyunda bu durum büyük tepki yarattı.

Vatandaşların tepkisinin ardından Güçlü'nün görevden alındığı açıklandı.

Turgutlu Kaymakamlığı dün (10 Kasım) dikkat çeken bir dille şu açıklamayı yaptı:

BASIN BİLGİ NOTU
05.11.2025 tarihinde ilçemizde bulunan bir okulumuzda okul müdürünün öğrenciye yapmış olduğu fiili müdahaleye ilişkin aynı gün soruşturma başlatılmıştır.
Ayrıca ön idari tedbir olarak okul müdürünün görevinden ayrılması sağlanmıştır.
Kamuoyuna saygıyla Arzederiz

screenshot-2025-11-11-at-09-23-22-1-xte-turgutlu-kaymakamligi-basin-bilgi-notu-05-11-2025-tarihinde-ilcemizde-bulunan-bir-okulumuzda-okul-mudurunun-ogrenciye-yapmis-oldugu-fiili-mudahaleye-iliskin-ayni-gun-sorusturma-basl.png

ZAVALLI ÇOCUK İÇİN BİR AMBULANS BİLE ÇAĞIRMADILAR

Öte yandan şiddet olayında çocuk için ambulans çağrılmadığı, çocuğun darbedilmiş halde kendi başına evine göndüğü öğrenilmiş, anne Derya Yavuz da, "Şikâyet ettik ama müdürü sadece başka bir okula gönderdiler” demişti.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Geleceğin SUV’u Tokyo'da sahneye çıktı: Dünya şaşkın!
Geleceğin SUV’u Tokyo'da sahneye çıktı: Dünya şaşkın!
Osimhen'i bakın ne bekliyor? Görüntüler olay oldu
Çölde balinaların yaşadığı ortaya çıktı: Dünyada örneği yok
Çölde balinaların yaşadığı ortaya çıktı: Dünyada örneği yok
Uzman 'Bölge büyük depreme hazırlanıyor' diyerek uyardı: 8 büyüklüğünde deprem olabilir
Kar geliyor tarih verildi! 39 il bembeyaz olacak
Kar geliyor tarih verildi! 39 il bembeyaz olacak
Türkiye'de en ucuza alınabilecek sıfır araba markası belli oldu
Türkiye'de en ucuza alınabilecek sıfır araba markası belli oldu
Sağanak yağışlar yurda giriş yapıyor! Ege'den girecek
Yıllık izinlerde 'hafta sonu' yeniden hesaplanacak: Çalışma başladı
Emekli ve asgari ücretlinin nabzı ölçüldü: AKP'ye yakın anket firması bile...
Okullara ara verildi: Herkes oraya akın etti
Okullara ara verildi: Herkes oraya akın etti
Türkiye
Deren ve Derin Talu ifade verdi
Deren ve Derin Talu ifade verdi
Unutmamıza güveniyorlar
Unutmamıza güveniyorlar