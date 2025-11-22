Engelli bakım merkezinde facia! Depremzede çocuk yangında hayatını kaybetti

Engelli bakım merkezinde facia! Depremzede çocuk yangında hayatını kaybetti
Yayınlanma:
Şanlıurfa'da özel bir engelli bakım merkezinde çıkan yangında otizmli Poyraz Efe Öztrük, hayatını kaybetti. 7 yaşındaki çocuğun ailesinin Osmaniyeli depremzede olduğu öğrenildi.

Şanlıurfa'da akşam saatlerinde özel bir engelli bakım merkezinde çıkan yangında, alevler arasında kalan 7 yaşındaki Poyraz Efe Öztürk, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Küçük çocuğun ebeveynlerinin Osmaniyeli depremzede olduğu öğrenildi.

Bağcılar’da yangın paniği! 1 kişi hayatını kaybettiBağcılar’da yangın paniği! 1 kişi hayatını kaybetti

ENGELLİ BAKIM MERKEZİNDE YANGIN FACİASI

Dün akşam saatlerinde Batıkent Mahallesi'ndeki özel engelli bakım merkezinde yangın çıktı. Bilinmeyen bir sebeple çıkan yangında alevler kısa sürede etrafı sardı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

sanliurfada-engelli-bakim-merkezinde-ci-1028398-305151.jpg

OTİZMLİ KÜÇÜK POYRAZ YAŞAMINI YİTİRDİ

Bölgeye ulaşan ekipler, hızla tahliye çalışması başlattı. Binadaki diğer kişiler güvenli şekilde tahliye edilirken, alevlerin arasında kalan Poyraz Efe Öztürk ise ağır yaralı olarak çıkarıldı.

sanliurfada-engelli-bakim-merkezinde-ci-1028399-305151-001.jpg

Ambulansla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Poyraz Efe, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Depremzedelere 'boşalt' talimatı verilen konteynerler Gazze'ye gidiyor! Erdoğan açıkladıDepremzedelere 'boşalt' talimatı verilen konteynerler Gazze'ye gidiyor! Erdoğan açıkladı

AİLESİNİN DEPREMZEDE OLDUĞU ÖĞRENİLDİ

Hayatını kaybeden minik Poyraz Efe'nin ebeveynlerinin ayrı olduğu ve aynı zamanda Osmaniyeli depremzede oldukları öğrenildi. Çocuğun cenazesi, savcılık incelemesinin ardından otopsi işlemleri için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

Yangınla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak:DHA

