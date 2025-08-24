En küçüğü 18 en büyüğü 63 yaşında! Aynı atölyede buluştular

Mersin'de, 18 yaşındaki bir genç ile 63 yaşındaki bir emekliyi aynı tezgah başında bir araya getiren MERCEK Mesleki Eğitim Merkezi, sadece mobilya üretmiyor; farklı nesiller arasında köprüler kuruyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’na bağlı MERCEK Mesleki Eğitim Merkezi'nin atölyesi, bugünlerde birbirinden farklı hayat hikayelerine ev sahipliği yapıyor. Kimi kariyerine yön vermek, kimi ev ekonomisine katkı sağlamak, kimi de yeni bir çevre edinmek için mobilya montaj ve imalat kurslarına geliyor.

Kurs Sorumlusu ve Eğitmen Mustafa Asilhan Özkan, merkezin temel amacını, "Temel düsturumuz meslek edindirmek ama aynı zamanda insanların sosyalleşmesine de önem veriyoruz. Bu açıdan çok geniş bir perspektife sahibiz. En küçük kursiyerimiz 18 yaşında en büyük kursiyerimiz ise 63 yaşında" sözleriyle açıklıyor.

Kursta, projelendirme, ölçü alma, ebatlama ve montaj gibi teknik becerilerin yanı sıra, yüksek iş güvenliği önlemleri altında güvenli bir çalışma ortamı sunuluyor.

mersin-mobilya.jpg

ULUSLARARASI GEÇERLİ "USTALIK BELGESİ"

Kursun en önemli özelliği ise başarıyla tamamlayanlara verilen Mesleki Yeterlilik Belgesi (MYK-4). MERCEK Koordinatörü Gül Kadem Maya, bu belgenin önemini, "Bu belge, kursiyerlere uluslararası geçerliliği olan birçok fırsat sunuyor. Büyük firmalarda işe başlarken avantaj sağlıyor. Bunun yanı sıra kendi atölyesini açmak isteyenlere de büyük bir katkı sağlamış oluyor" diye vurguluyor. Merkez, işbirliği yaptığı firmalar aracılığıyla mezunlarını hızla istihdama yönlendiriyor.

mersin.jpg

"HER YAŞTAN İNSANA HİTAP EDEN BİR EĞİTİM VAR"

Komşusunun tavsiyesiyle kursa katılan Ercan Taş, "Buraya ücretsiz bir şekilde katıldım. Hocalarımız çok yardımcı oldu. Burada MYK belgesi ile ustalık alabiliyoruz. Bu, işe katılımımız için çok önemli bir belge. Büyükşehir Belediyesi ve Başkanımız Vahap Seçer sayesinde istihdam kolaylaştı, emeği geçen herkese teşekkür ederim" dedi.

mobilya.jpg​​​​​​​

Bir diğer kursiyer Özgür Seyhan ise, "Burada her yaştan insana hitap eden bir eğitim var. Hocalarımız gereken ilgi alakayı fazlasıyla gösteriyor. Her türlü mobilya ve ahşap ile alakalı eğitim detaylı bir şekilde tarafımıza verildi" ifadelerini kullandı.

