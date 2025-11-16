'En Ankara fotoğrafım' akımında bıçaklandı: Kızılay tabelası dikenli tellerle örüldü

Ankara’da Kennedy Caddesi’ndeki “Kızılay” tabelası, artık dünyanın en ünlü tabelaları arasında. Tabela, bir sosyal medya kullanıcısının "En Ankara fotoğrafım" notuyla tabelaya asıldığı fotoğrafını paylaşmasıyla adeta ziyaretçi akınına uğruyor.

ÇALINMANIN ARDINDAN BIÇAKLAMA OLAYI YAŞANDI

Tabela meşhur olunca kimliği belirsiz kişiler tarafından yerinden sökülerek çalınmıştı. Yenilendikten kısa süre sonra bu kez kirletilen tabela, Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) ekipleri tarafından tekrar yeniledi ancak sorunlar bitmedi.

Ankara'daki tabela akımını eleştirenler bir de bu gözle bakın! Gençler konuştu 'Paramız yok her şey pahalı' dedi

Son olarak dün akşam saatlerinde, fotoğraf çektirmek için bekleyen iki grup arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine bir kişinin bıçaklandığı öğrenildi. Olayın ardından bölgede polis ekipleri güvenlik önlemi aldı.

TABELAYI DİKENLİ TELLERLE KORUMA ALTINA ALINDI

Artan şikayetler, zarar verme girişimleri ve son bıçaklama olayından sonra ABB ekipleri bu sabah tabelanın etrafını dikenli tellerle çevirdi.