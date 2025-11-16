'En Ankara fotoğrafım' akımında bıçaklandı: Kızılay tabelası dikenli tellerle örüldü

'En Ankara fotoğrafım' akımında bıçaklandı: Kızılay tabelası dikenli tellerle örüldü
Yayınlanma:
Güncelleme:
Ankara’da gençlerin favorisi haline gelen “Kızılay” tabelası gündemden düşmüyor. Fotoğraf çekilmek isteyenlerin kuyruklar oluşturduğu tabela, çalınmasının ardından bu kez bir bıçaklama olayına konu oldu. Ankara Büyükşehir Belediyesi ekipleri, olayın ardından tabelayı dikenli tellerle ördü.

Ankara’da Kennedy Caddesi’ndeki “Kızılay” tabelası, artık dünyanın en ünlü tabelaları arasında. Tabela, bir sosyal medya kullanıcısının "En Ankara fotoğrafım" notuyla tabelaya asıldığı fotoğrafını paylaşmasıyla adeta ziyaretçi akınına uğruyor.

en-ankara-fotografim.jpg

ÇALINMANIN ARDINDAN BIÇAKLAMA OLAYI YAŞANDI

Tabela meşhur olunca kimliği belirsiz kişiler tarafından yerinden sökülerek çalınmıştı. Yenilendikten kısa süre sonra bu kez kirletilen tabela, Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) ekipleri tarafından tekrar yeniledi ancak sorunlar bitmedi.

Ankara'daki tabela akımını eleştirenler bir de bu gözle bakın! Gençler konuştu 'Paramız yok her şey pahalı' dediAnkara'daki tabela akımını eleştirenler bir de bu gözle bakın! Gençler konuştu 'Paramız yok her şey pahalı' dedi

Son olarak dün akşam saatlerinde, fotoğraf çektirmek için bekleyen iki grup arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine bir kişinin bıçaklandığı öğrenildi. Olayın ardından bölgede polis ekipleri güvenlik önlemi aldı.

kizilay-tabelasi.jpg

TABELAYI DİKENLİ TELLERLE KORUMA ALTINA ALINDI

Artan şikayetler, zarar verme girişimleri ve son bıçaklama olayından sonra ABB ekipleri bu sabah tabelanın etrafını dikenli tellerle çevirdi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

ABD her an Venezuela’ya saldırabilir: Son kararı Trump verecek
Türkiye'nin ünlü marketinin ismi değişti
Türkiye'nin ünlü marketinin ismi değişti
Görenler şoke oldu! Su borusu için açılan çukurdaki küplerde insan kemiği parçaları bulundu!
Bu defa psikologlar dertli: 'Meslek tanımımız lisans düzeyinde yapılmalı'
En düşük emekli maaşı kaç lira olacak? SSK, BAĞ-KUR ve memur maaşlarına yapılacak zam ortaya çıktı
Erdoğan'a kötü haber! Kendi seçmeni bile ikna olmadı: CHP'li belediyelere soruşturmalarda çarpıcı anket
Epstein pisliği saçıldıkça saçılıyor: Dosyada adı geçen Trump'tan şok iddia!
Yeni nesil benzinli motor geliyor: Bu motor benzin içmiyor yalnızca yudumluyor
 %15 daha az yakıtla aynı güç
Yeni nesil benzinli motor geliyor: Bu motor benzin içmiyor yalnızca yudumluyor
90 yıldır yollarda: Dünyanın en uzun süredir üretilen otomobili zamana direniyor
1935’ten 2026’ya
90 yıldır yollarda: Dünyanın en uzun süredir üretilen otomobili zamana direniyor
Uzman isim "Türkiye tarihinde benzeri yok" diyerek uyardı: 7 büyüklüğünde deprem üretebilir
Türkiye
CHP 8 ayda 70'inci kez meydanlarda: Binler iradesi için bu defa Kilis'te bir araya geldi
CHP 8 ayda 70'inci kez meydanlarda: Binler iradesi için bu defa Kilis'te bir araya geldi
Ara tatilin son gününde yazı aratmayan görüntüler
Ara tatilin son gününde yazı aratmayan görüntüler
İmamoğlu siyasi serüvenini tane tane anlattı: Ne adaylık planı, ne casusluk, ne fon, ne para...
İmamoğlu siyasi serüvenini tane tane anlattı: Ne adaylık planı, ne casusluk, ne fon, ne para...