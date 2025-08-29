Emniyet Atatürksüz paylaşım yapmıştı: Faturası bakın kime kesildi

Geçtiğimiz günlerde, Emniyet Genel Müdürlüğünün 30 Ağustos paylaşımında Atatürk’ün görselden silinmesi sosyal medyada tepkilere yol açmış ve gelen tepkiler üzerine Emniyet, Atatürk’ün yer aldığı yeni bir paylaşım yapmıştı.

Gazeteci Tolga Şardan yeni yazısında, yaşananların Emniyet Genel Müdürlüğü için tam rezalet olduğu belirterek faturanın da kime kesildiğini açıkladı.

"HERKES SUS PUS"

Yaşananları skandal olarak değerlendiren Şardan, Emniyet Genel Müdürlüğü’nden bir açıklama yapılmadığına dikkat çekerek, herkesin suskun olduğunu söyledi.

Şardan, skandalın sorumlusunu Emniyet Genel Müdürlüğü olarak gösterdi. Şardan, "Mahmut Demirtaş ve beş yardımcısı, Türk Emniyeti’nin yönetilmesinden “birinci derecede” yetkili konumuyla yaşanan skandaldan birinci derecede sorumludur!" dedi.

(Görevdeki Emniyet Genel Müdürü Mahmut Demirtaş, Emniyet Genel Müdür Yardımcıları Ali Baştürk, Mustafa Çalışkan, Ömer Urhal, Caner Tayfur ve Mahmut Çorumlu.)

"ALT KADEMELERDEKİSORUMLULAR VAR"

Emniyetin yönetiminde bulunan bu 6 ismin Atatürk’ün manevi şahsına yapılan saygısızlıkta, üzeri kapatılamayacak derece sorumluluğu olduğunu söyleyen Şardan, karar verme mekanizmasının içinde alt kademelerde bulunun bürokratlar olduğunu da belitti.

Şardan, yazısının devamında, "Skandal sosyal medya paylaşımının hazırlanıp kamuoyuna sunulmasından birinci derecede sorumlu olan Medya-Halkla İlişkiler ve Protokol Dairesi Başkanlığı." ifadelerini kaydetti.

FATURA KİME KESİLDİ?

"Peki, söz konusunu skandalın faturası kime çıktı?" diyen Şardan, yaşananlarla ilgili bir henüz bir soruşturma olmadığını belirtererek, şunları kaydetti:

"Paylaşımda kullanılan görsel materyali hazırlayan personelin Medya, Halkla İlişkiler ve Protokol Dairesi’nden tayin edilmesi için yazı hazırlanıp Emniyet Genel Müdürlüğü Personel Başkanlığı’na salı akşamı gönderildi.

Sistemin en altındaki personelin tayininin çıkarılmasıyla skandalın üzeri örtülmüş olacak. Hiyerarşik sistemi bulunan emniyet teşkilatında, skandalın muhatabı sadece en alttaki polis memuru olmaz. Memurun üzerinde sırasıyla büro amiri, şube müdürü, daire başkan yardımcısı, daire başkanı ve Emniyet Genel Müdürü var."

"ÜSTLERİNİN HABERİ OLMADAN MÜMKÜN DEĞİL"

Şardan, sistem içinde yayını hazırlayan polis memurunun, üstlerinin bilgisi olmadan söz konusu faaliyeti gerçekleştirmesinin mümkün olmadığını da ifadelerine ekledi.

"ALİ YERLİKAYA'YI SABOTE Mİ EDİYOR"

Yaşananların diğer boyutunda, Emniyet’te içinde yaşananların İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’ya kötü puanlar yazdığını belirten Şardan, sölerini şöyle sonlandırıyor:

"Görevi sırasında başarılı sonuçlar almayı hedefleyen Yerlikaya’nın icraatlarına kötü imza olarak kalıyor Emniyet’in böylesi yaklaşımları.

Emniyet, Yerlikaya’yı sabote mi ediyor acaba şu kritik günlerde."

ŞARDAN'IN YAZISININ İLGİLİ KISMI: