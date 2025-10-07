Emircan İğrek konserde: Ekrem İmamoğlu'na özgürlük bekledik!

Yayınlanma:
Ünlü şarkıcı Emircan İğrek, konser sırasında söylediği sözlerle dikkat çekti. Ünlü şarkıcının "Ekrem İmamoğlu'na özgürlük bekledik" çıkışı sosyal medyada gündem oldu.

Ünlü şarkıcı Emircan İğrek, konser sırasında bir hayranının açtığı pankarta verdiği tepkiyle dikkat çekti. İğrek, Silivri’de tutuklu bulunan Cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve tutuklu olan diğer belediye başkanlarıyla ilgili adalet beklentisini dile getirdi.

Sahnede, hayranının açtığı "Yaşasın özgür, tam bağımsız, demokratik klan diyerek bir fotoğraf çektirebilir miyiz?" yazılı pankartı okuyan İğrek, cümlenin sonunda farklı bir mesaj beklediğini belirtti.

emircan-igrek.jpg

"BİRİLERİ YARGILANABİLİYORSA, HERKES YARGILANSIN BEKLEDİK"

Ünlü şarkıcı şu ifadeleri kullandı:

"Bu cümlenin sonu bu mu? 'Ekrem İmamoğlu'na özgürlük' falan bekledik. Ve diğer belediye başkanlarına. Ya da birileri yargılanabiliyorsa, herkes yargılansın bekledik. Herkes için adalet bekledik."

ekrem-imamoglu.webp

Emircan İğrek'in bu sözleri konser salonunda büyük alkış alırken, sosyal medyada da gündem oldu.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

