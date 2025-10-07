Emircan İğrek konserde: Ekrem İmamoğlu'na özgürlük bekledik!

Ünlü şarkıcı Emircan İğrek, konser sırasında bir hayranının açtığı pankarta verdiği tepkiyle dikkat çekti. İğrek, Silivri’de tutuklu bulunan Cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve tutuklu olan diğer belediye başkanlarıyla ilgili adalet beklentisini dile getirdi.

Sahnede, hayranının açtığı "Yaşasın özgür, tam bağımsız, demokratik klan diyerek bir fotoğraf çektirebilir miyiz?" yazılı pankartı okuyan İğrek, cümlenin sonunda farklı bir mesaj beklediğini belirtti.

Ekrem İmamoğlu Silivri zindanından tüm annelere mektup yazdı: Ne yaşadıklarını tek tek anlattı

"BİRİLERİ YARGILANABİLİYORSA, HERKES YARGILANSIN BEKLEDİK"

Ünlü şarkıcı şu ifadeleri kullandı:

"Bu cümlenin sonu bu mu? 'Ekrem İmamoğlu'na özgürlük' falan bekledik. Ve diğer belediye başkanlarına. Ya da birileri yargılanabiliyorsa, herkes yargılansın bekledik. Herkes için adalet bekledik."

Emircan İğrek'in bu sözleri konser salonunda büyük alkış alırken, sosyal medyada da gündem oldu.