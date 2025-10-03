Ekrem İmamoğlu Silivri zindanından tüm annelere mektup yazdı: Ne yaşadıklarını tek tek anlattı

Cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 19 Mart'taki şafak operasyonu ile evinde gözaltına alındıktan 4 gün sonra, 15.5 milyon halk oyu ile CHP'nin cumhurbaşkanı adayı seçildiği gün, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

EKREM İMAMOĞLU SİLİVRİ ZİNDANINDAN TÜM ANNELERE MEKTUP YAZDI

İddianame olmadan başlayan yargılama sürecinde tutuklanarak gönderildiği Silivri Marmara Cezaevi'nden annelere mektup yazan Ekrem İmamoğlu, yaşadıklarını tüm annelere anlattı.

İmamoğlu'nun tüm annelere yazdığı o mektubu yine anneler sesli okudu. O anların videosunu Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi hesabından paylaşan Ekrem İmamoğlu, "Silivri'den gönderdiğim mektubu anneler okumuş. Bütün annelere sevgi ve hürmetler. Bu zindanlardan çıkacak ülkemiz için güzel işler yapacağız" dedi.

NE YAŞADIKLARINI TEK TEK ANLATTI

Tutuklandıkları günden bu yana ne yaşadıklarını tek tek anlatan İmamoğlu'nun mektubunda şu ifadeler yer aldı: