Emine Alangoya'ya İnan Kıraç'a 'eziyet' davası! Garson ve aşçı tanık oldu

Koç Holding’in kurucusu Vehbi Koç’un damadı ve Türkiye’nin en zengin iş insanlarından İnan Kıraç, 87 yaşında Koç’un eski muhasebe müdürü 75 yaşındaki Emine Alangoya ile evlendi.

İnan Kıraç’ın ilerleyen yaşındaki bu evliliği tartışma konusu oldu.

Türkiye’nin en zengin İş Kadını İpek Kıraç da harekete geçti.

İnan Kıraç'ın 320 milyon lira alacak Çorumlu avukatı sessizliğini bozdu: Sanki hiçbir iş yapmamışız gibi konuşuluyor

İpek Kıraç, babasının akli melekelerinin yerinde olmadığını belirterek vasi atanmasını istedi.

İnan Kıraç’ın hastanede yapılan kontrolünün ardından mahkeme vasi atanmasına karar verdi. Bu süreçte tartışmalı iddialar ortaya atıldı.

İş insanı İnan Kıraç’ın akli dengesinin yerinde olmadığı gerekçesiyle Emine Alangoya ile evliliği iptal edildi. Bu süreçte Kıraç’ın eski eşi Alangoya’nın savcılık ifadesi de ortaya çıktı.

İpek Kıraç, babası İnan Kıraç ile barıştığını Instagram hesabından duyurmuştu. Vasi atanan babasının kendisini görüşmeye çağırdığını yazan İpek Kıraç, İnan Kıraç’la çekilmiş duygusal bir fotoğrafını paylaş iki hafta önce paylaşmıştı.

Geçtiğimiz günlerde babası ile barıştırdıklarını duyuran Türkiye'nin en zengin İş Kadını ve İnan Kıraç'ın kızı İpek Kıraç'ın şikayeti ile Alangoya'ya eziyet suçlaması yapıldı.

Bu fotoğraf karesi 3 milyar dolar

Alangoya, 2 Haziran’da verdiği ifadede suçlamaları kabul etmediğini belirtti. Kıraç’ın bakımında gerekli özeni gösterdiğini söyleyen Alangoya, vasilerin kendisiyle iletişim kurmadığını kaydetti.

Habertürk'ten Bülent Aydemir'in haberine göre; seyahatlerin yangın ve boru patlamaları gibi zorunlu nedenlerden kaynaklandığını iddia eden Alangoya, “İnan Kıraç’ın isteği dışında tek bir hareketim dahi olmamıştır. Kendisine hiçbir şekilde eziyet içeren bir eylemde bulunmadım. Bu şikâyetler, evliliğin iptali dosyasıyla ilgili benim hakkımda kötü intiba yaratma gayretinden kaynaklanmıştır” dedi.

VASİLER: İNAN KIRAÇ HASTANEDEN KAÇIRILDI

Kıraç’ın vasileri de İnan Kıraç'ın Koç Hastanesi'nden götürülmesi ile ilgili, “Yazılı onayımız ve talimatımız olmadan vesayet altındaki İnan Kıraç hastaneden taburcu edilemez. Bu hastaneden kaçırma olayında Kamil ve Ali adlı şahıslar suç işlemiş, mahkeme kararına aykırı işlem yapmışlardır” ifadelerini kullandı.

GARSON VE AŞÇI TANIK OLDU

İnan Kıraç'ın sekiz aydır garsonluğunu yapan kişi tanık olarak dinlendi. Garson Erkan, Alangoya’nın hemşireleri eve almadığını ve çalışanlara Kıraç’ın evde olmadığını söylettirdiğini öne sürdü.

İnan Kıraç'ın yedi sene boyunca aşçılığını yapan Metin ise, Kıraç’ın şeker hastası olmasına rağmen Alangoya’nın talimatı ile kendisine tatlı verildiğini, yangının yalının kullanımını engellemediğini iddia etti.

DAVA AÇILDI

Savcılık iddianamesinde, Kıraç’ın karayoluyla seyahat etmesinin eziyet suçunu oluşturmadığı belirtildi. Ancak bakım konusunda özen gösterilmediği, tedavinin aksatıldığı, seyahatler ve hastaneden kaçırma eylemiyle aile hukukundan doğan yükümlülüğün ihlal edildiği ifade edildi.

İddianamede, suçlamaların “kişiyi hürriyetinden yoksun kılma” ile birlikte işlendiği için uzlaştırma hükümlerinin uygulanmadığı ve doğrudan dava açıldığı belirtildi.

26 Mayıs'ta sessizliğini bozan Alangoya, Kıraç'a komplo kurulduğunu iddia etmişti: