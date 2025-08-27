Emeklinin umudu tükendi: İntihar etmeye geldik!

Ekonomik kriz her geçen gün derinleşirken vatandaşın yaşam mücadelesinde her geçen gün şartlar ağırlaşıyor. Özellikle çalışma hayatını geride bıraktıklarında dinlenmeyi, biraz olsun nefes almayı hayal eden emekliler, bugün temel ihtiyaçlarını dahi karşılamaktan çok uzaktan. Konuyla ilgili Kayseri Cumhuriyet Meydanı'nda görüşleri alınan emekli vatandaşlar geçim mücadelelerini anlatırken yetkililere özüm çağrısında bulundu.

"İNTİHAR ETMEYE GELDİK"

71 yaşındaki bir emekli, yaşadığı ekonomik zorlukları şu sözlerle dile getirdi:

"Hangi ekonomiyi soruyorsun hemşerim? Hangi ekonomiyi soruyorsun, hangi yaşamı soruyorsun? İntihar etmeye geldik biz. Emekliyim, intihar etmeye geldik. Ben 71 yaşındayım, daha ömrümde böyle bir zulüm görmedim."

"14 BİN LİRA MAAŞI 'AL BUNDAN, GEBER' DİYE VERDİLER"

Çiftçilik yapan bir başka vatandaş ise hem sağlık giderlerini hem de temel yaşam masraflarını karşılamakta zorlandıklarını belirterek, "Sürüm sürüm sürünüyoruz. Beklentimiz rahat yaşayabileceğimiz ücret. Çalışırken 45 bin lira maaş alıyordum. Emekli ettiler 14 bin lira maaş bağladılar. 'Al bundan, geber' diye verdiler. Artık millet yaşlandı. Yaşlandı, hep ilaç parasına gidiyor. Gözüme iğne vuruluyorum, 7 bin 500 lira. Eşim kanser hastası, bir sürü para. Ne olur devlet biraz yardım etse? Hepsine zam geldi. Şimdi sordum, 3 bin 500 lira diyor. O kansere kullandığımız aparatlar. Günah değil mi? Yemeyelim mi biz? Biberin kilosu olmuş 50 lira, kötü biber. Domates olmuş 80 lira. En kötüsünü alıyorsun zaten, hormonla büyümüş. Hiç iyi günde değiliz, inşallah iyi olur. Ne diyelim" dedi.

"EMEKLİLİĞİN İŞİ KALMIŞ ALLAH'A"

68 yaşındaki Ethem Mutlu da sosyal hayattan tamamen koptuklarını, hayatta kalmak için ek iş yapmak zorunda olduklarını ifade etti:

"Emekliyiz maşallah, çok güzel geçiniliyor. Nerede geçinmek yeğenim ya? Bitti, bitti. Hayat yaşantı bittik, yok. Böyle 16-20 bin lirayla geçim olmaz ki ya. Bittik ya. Sosyal yaşantım yok. Emekli gelmiş duvarın dibinde ağlıyor. Emekliliğin işi kalmış Allah'a. Allah yardım eylesin emekliye. Emekli perişan, çok perişan. Bu şekilde geçim olmaz yeğenim. Beklentimiz nedir? En az asgari ücret vermesi gerekiyor. En az bir asgari ücret versin, rahat nefes alalım. Gidiyoruz orada burada bekçilik yapıyoruz. Emekli dağda taşta çalışıyor. Emekliyim ama geçim bitik, bitik. Hayat, şartları çok zor. Paran bir şey etmiyor. Bir dürüm yesen 400 - 500 lira. 500'ü nasıl kazanacaksın? Kazanması bir zulüm, harcaması bir dakika. Yok valla yaşantı bitik, bitik. Çok zor."

"EŞİMİN KARNINI DOYURAMIYORUM"

73 yaşındaki bir emekli ise tarım ve hayvancılıkla uğraşan yurttaşların da büyük bir çıkmazda olduğunu söyledi. Emekli, "Ben eşimin karnını doyuramıyorum. Beklentim valla halka hizmet. 30 bin olmuş gübrenin tonu. Buğday 12 lira. Hadi kurtar. Ne yapalım, mazot 55 lira. Gidişat kötü. Allah sonumuzu hayır getirsin. Valla zor. Biz neyse 73 yaşına geldik, geleceğin gençlerin sonu karanlık. Ne evlenebilir, ne de bir yuva kurabilir. Kuramaz" dedi.

"İKTİDARIN DEĞİŞMESİ GEREKİYOR"

Bir başka kadın emekli ise umudunu kaybettiğini belirterek, "Emekliyim ama yetmiyor. Çok zor. 10-15 bin kira veriyorsun, ekmek parası kalmıyor. Çocuklar okula gidiyor, para yok. Yani çok zor hayat. Valla iktidarın değişmesi gerekiyor. Yani beklentimiz o. Kaç seneden beri gelmiş adam buradan, gitsin gayri" diye konuştu.

"BEKLENTİMİZ EKONOMİNİN DÜZELMESİ VE İKTİDARIN DEĞİŞMESİ"

"Öyle kolay mı hayat şartları" diyen vatandaş, piyasadaki duruma dikkat çekerek, "Görüyorsunuz işte, kötü durumdayız. Beklentimiz ekonominin düzelmesi, halkın refahının artması, daha doğrusu iktidarın değişmesi" dedi.

"NE DEVLETTEN NE MİLLETTEN BEKLENTİM KALDI"

Bir başka emekli kadın ise yaşadığı zorlukları anlatarak, "Emekliyim, çok zor geçiniyorum. Artık geçinemiyoruz. Vallahi ne devletten ne milletten beklentim kaldı. Bu millet ders almaz, devlet de almıyor" ifadelerini kullandı.

"GELECEK BİR İKTİDARIN BU EKONOMİYE EL ATMASI İYİ OLUR"

65 yaşındaki Mustafa Solşahin ise emekli maaşıyla bir ay geçinmenin imkânsız olduğunu vurgulayarak, şunları söyledi:

"Kayseri'de hayat şartları, ekonomik açıdan hiçbir zaman iyi gitmedi. Niye gitmeyecek? Doğma büyüme Kayseriliyim. O eski zamanlar, o insanlar, o esnaf, o ekonomi, o canlılık hiç yok. Emekliyim, maaşım yeni 16 bin 881 lira oldu. Yani inanırsan ayın bugün 26'sı. Yani kalmadı para. Buna bir çözüm getirmeleri lazım. 2008'de ne yaptılarsa bir kanun çıkardılar. Ondan sonra emekli maaşları her ay düşmeye başladı. Şimdiki ekonominin düzelmesi zor ama gelecek bir iktidarın bu ekonomiye el atması iyi olur."

"UZAKTAN SEYREDİP GİDİYORUZ"

Dolar borcu olduğunu belirten bir başka emekli kadın ise "Nasıl edip de ödeyeceğiz? Allah yardımcımız olsun. Bak bir şey alamıyoruz. Uzaktan seyredip gidiyoruz. Çok zor. Hele kiracı olana daha çok zor. Bizim iyi kötü bir eski evimiz var. Kafamızı altına koyuyoruz. Yeniler ne yapacak? Allah yardımcıları olsun" dedi.