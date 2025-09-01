Emekli Yarbay trafik kazasında hayatını kaybetti

Kaza, dün saat 13.30 sıralarında Kocaeli'nin İzmit ilçesi Yahya Kaptan Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücüsü ve plakası henüz belirlenemeyen bir otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen emekli Yarbay Çetin Ertaş'a çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ertaş, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından Kocaeli Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Ertaş hayatını kaybetti.

Çetin Ertaş'ın cenazesi, Yahya Kaptan Merkez Camisi'nde ikindi vakti kılınacak cenaze namazının ardından Kent Mezarlığı'na defnedilecek.