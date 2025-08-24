Emekli Albay Orkun Özeller'den mavi bere takan AKP'li Çelebi'ye tepki

Emekli Albay Orkun Özeller'den mavi bere takan AKP'li Çelebi'ye tepki
Yayınlanma:
CHP’den istifa ettikten sonra AKP’ye katılan İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi’nin “Terörsüz Türkiye” adıyla başlatılan süreç kapsamında mavi bere takarak yaptığı açıklamalara Emekli Albay Orkun Özeller sert tepki gösterdi.

CHP’den ayrılarak AKP’ye geçen İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, “Terörsüz Türkiye” süreci kapsamında başlattığı temaslarda şehit aileleri ve gazilerle bir araya gelmişti. Çelebi’nin buluşmalarda mavi bere takarak açıklama yapması ise geniş yankı uyandırdı. Özellikle asker kökenli isimler, mavi berenin siyasi amaçla kullanılmasını sert bir dille eleştirdi.

Emekli Komando Albay Orkun Özeller, sosyal medya hesabından söz konusu duruma tepki göstererek şu ifadeleri kullandı:

"Sana soytarı desem kızar mısın? Sen bilmezsin ama komandolar için bere kutsaldır ve bizim için siyasi liderlerden daha değerlidir. Bizim kutsalımız ile siyasi liderlerine şirin görünmek için komiklik yapmaya kalkma, hakaret sayarız.

Sana tavsiyem bizlerde sana karşı nefret ve öfkeye neden olacak bu tür şeylerden uzak durman. Hak etmediğin bereyi kafana taktığın gibi hak etmediğin yerdesin. Sözlerimi umursamayacağını biliyorum.

Bugüne kadar yaptığın söylediğin hiç bir şey bu kadar zoruma gitmedi bu kadar kulaklarını çınlatmak durumunda kalmadım. Canım çok yanıyor……. Nasıl bir terbiyesizlik yaptığını anlatmaya çalışıyorum, anlar mısın bilmiyorum."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

