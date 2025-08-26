Elinde bıçakla bağırıp hakaretler savurdu!

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Siyavuspaşa Mahallesi'nde elinde bıçak bulunan bir kişinin bağırarak etrafa rahatsızlık verdiği yönündeki ihbar üzerine bölgeye gitti.

Ekipler, bir binanın balkonundaki kişinin bağırarak hakaretlerde bulunduğunu ve elindeki bıçakla kendisine zarar verdiğini belirledi.

Olay yerine gelen ekiplerce gözaltına alınan şüpheli M.Y'ye Kabahatler Kanunu'nun "huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olmaktan" maddesi kapsamında para cezası verildi.

Hakkında ayrıca "Cumhurbaşkanı ve devlet büyüklerine hakaret" suçundan işlem yapılan zanlı adli makamlara sevk edilecek.