Elazığ’da örtü yangını

Yayınlanma:
Elazığ’ın Karakoçan ilçesinde çıkan örtü yangını, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.

Türkiye'de, 2025 yazında binlerce hektarlık ormanlık alan yangınlarla küle döndü. Yangınların bir kısmının doğal sebeplerden çıktığı belirtilirken, bir kısmının ise vatandaş ihmallerinden kaynaklandığı resmi kayıtlara geçti.

Beykoz'da orman yangını! Alevler hızla yayıldıBeykoz'da orman yangını! Alevler hızla yayıldı

Sıcaklıkların düşmesiyle orman yangınları her ne kadar azalmış olsa da zaman zaman örtü veya orman yangınları çıkmaya devam ediyor.

SÖZDÜRÜLEN YANGIN YENİDEN BAŞLADI

Elazığ'ın Karakoçan ilçesi Kavalcık köyünde dün akşam saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan ve kontrol altına alınan örtü yangını, öğleden sonra yeniden çıktı.

ÇIKIŞ NEDENİNİN BELİRLENMESİ İÇİN ÇALIŞMALAR BAŞLADI

Bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ile itfaiye ekipleri sevk edildi. Ayrıca 1 yangın söndürme helikopteri de bölgeye yönlendirildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın, kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

