El Kaide üyesi ülkeye giriş yaparken yakalandı

Terör örgütü El Kaide üyesi olduğu gerekçesiyle aranan 24 yaşındaki Hüseyin Can Demir, Hatay'daki Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye giriş yaparken yakalandı.

Uşak'ta yaşadığı ve örgüt içerisinde "ideolojik ve silahlı eğitim" aldığı tespit edilen Demir'in, bir süredir çatışma bölgelerinde aktif faaliyet yürüttüğü belirlendi. Jandarma ekipleri, şüphelinin 26 Ocak'ta Hatay üzerinden Türkiye'ye giriş yapacağı bilgisi üzerine harekete geçti.

CİLVEGÖZÜ SINIR KAPISI'NDA OPERASYON

Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Sınır Kapısı'nda önlem alan ekipler, Hüseyin Can Demir'i ülkeye giriş yaptığı sırada kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Sorgulanmak üzere Aydın'a getirilen Demir, jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından bugün adliyeye sevk edildi. Çıkarıldığı mahkemece "terör örgütü üyesi olmak" suçundan tutuklanan 24 yaşındaki Demir, cezaevine gönderildi.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

