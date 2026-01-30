Dünya altın kasırgası ile sarsılıyor! Küresel dev tahminini yükseltti, gözünü o seviyeye dikti!

Altın ve gümüş piyasasındaki günlük sert dalgalanmalar yurttaşı tedirgin ederken, İsviçreli bankacılık devi UBS’den "baş döndüren" bir tahmin geldi.

Banka, 2026 yılı için altın fiyat hedefini revize ederek 6.200 dolara yükseltti. Uzmanlar her ne kadar "düzeltme" uyarısı yapsa da, dev fonların iştahı kabarık kalmaya devam ediyor.

Dünyanın en büyük yatırım bankalarından biri olan UBS, altın piyasasına ilişkin 2026 projeksiyonlarını güncelledi. Banka, daha önce ons başına 5.000 dolar olarak açıkladığı tahminini ciddi bir artışla 6.200 dolara çıkardı.

REKOR TAHMİNİN ARKASINDAKİ 3 NEDEN

UBS, Mart, Haziran ve Eylül 2026 dönemleri için geçerli olan bu iyimser beklentisini şu temellere dayandırıyor:

Merkez Bankalarının İştahı

Küresel ölçekte merkez bankalarının rezervlerini altınla güçlendirme hamlelerinin sürmesi.

ETF ve Külçe Talebi

Yatırım fonlarına (ETF) girişlerin artması ve fiziksel altın talebindeki patlama.

ABD Siyasetindeki Belirsizlik

ABD’deki ara seçimler, düşen reel faizler ve artan mali baskılar nedeniyle yatırımcıların "güvenli liman" arayışı.

2026 SONUNDA NE OLACAK?

Dev banka, fiyatların 2026 yılının büyük bölümünde 6.200 dolar seviyelerinde seyretmesini beklese de, yıl sonuna doğru sınırlı bir geri çekilme öngörüyor.

ABD'deki ara seçimlerin ardından piyasanın bir miktar durulacağı ve onsun 5.900 dolara gerileyeceği tahmin ediliyor.

PİYASADA BOĞA-AYI SENARYOSU

UBS, piyasadaki riskleri de göz önünde bulundurarak iki uç senaryoyu paylaştı:

İyimser (Boğa) Senaryo

Jeopolitik gerilimlerin kontrolden çıkması durumunda altın 7.200 dolara kadar tırmanabilir.

Kötümser (Ayı) Senaryo

Fed'in beklenenden daha sert (şahin) bir politika izlemesi halinde fiyatlar 4.600 dolara kadar sarkabilir.