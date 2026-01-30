Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, YouTube kanalında yaptığı değerlendirmede şubat ayında piyasalarda sert bir düşüş yaşanma ihtimalini vurguladı. Memiş, özellikle aşağı yönlü hareketlerin “panik” nedeni değil, planı olan yatırımcı için “ekleme/alım fırsatı” olarak okunabileceğini ifade etti.

Altın ve gümüşteki düşüşün sebebi ne? Uzmanlar açıkladı

“EMTİA TARAFINDA BİR MÜCADELE VAR” İDDİASI

Memiş, emtia piyasalarında fiyatlamaların doğal akıştan ziyade bilinçli yönlendirmelerle şekillendiğini öne sürdü. Bu tabloyu “emtia savaşı” olarak niteleyen Memiş, ABD’nin altın ekseninde, Çin’in ise gümüş ve bakır tarafında etkili olduğu bir süreç yaşandığını savundu.

2026 için daha önce “manipülasyon yılı” uyarısı yaptığını hatırlatan Memiş, bu eğilimin yılın ilk aylarında belirginleştiğini ileri sürdü.

“TAKVİM ÖNE ÇEKİLİYOR” VURGUSU

Küresel güçlerin “yeni dünya düzeni” hedeflerine de dikkat çeken Memiş, takvimin öne çekildiğini savundu.

Memiş’e göre daha önce 2030 olarak konuşulan dönüşüm takvimi 2027’ye doğru çekiliyor. Bu hızlanmanın, “büyük reset” tartışmalarını da güçlendirdiğini söyleyen Memiş, aynı zamanda dijital para sistemlerine geçişin de daha agresif biçimde gündeme geleceğini belirtti.

DİJİTAL PARA GEÇİŞİ: “KÂĞIT PARANIN ROLÜ AZALACAK”

Memiş, önümüzdeki yıllarda para sisteminde dönüşüm beklentisinin arttığını dile getirerek, kâğıt paranın kullanım alanının daralabileceğini; dijital para altyapılarının ise daha yaygın hale gelebileceğini söyledi. Bu sürecin yalnızca finansal değil, küresel ölçekte politik ve ekonomik bir değişim konusu olduğunu da ekledi.

GRAM ALTIN İÇİN STRATEJİ: “DÜŞÜŞE DEĞİL PLANA BAKIN”

Gram altın tarafında konuşan Memiş, geri çekilmelerin “tamamlayıcı alım” fırsatı olarak görülmesi gerektiğini yineledi. Şubat ayında teknik düzeltmelerin sertleşebileceğini belirten Memiş, bunun kısa bir zaman aralığında da gerçekleşebileceğini, daha uzun bir süreye de yayılabileceğini ifade etti.

Bu nedenle yatırımcının günlük fiyat hareketine kilitlenmek yerine yıllık hedef ve takvimle hareket etmesi gerektiğini vurguladı.

“10 BİNLİ SEVİYELER SÜRPRİZ OLMAYABİLİR” DEĞERLENDİRMESİ

Memiş, daha önce gram altında 8 binli seviyelere yönelik beklentilerin gündeme geldiğini, gram altın TL fiyatında bu tür rakamların beklenenden erken görüldüğünü hatırlattı.

Olağanüstü gelişmelerin fiyatlamayı daha da yukarı taşıyabileceğini belirten Memiş, 2026’da 10 binli seviyelerin “şaşırtıcı” olmayabileceğini söyledi.

Memiş, yatırımcıların ani iniş-çıkışlara göre pozisyon almak yerine uzun vadeli bir çerçeve oluşturmasının daha sağlıklı olacağını dile getirdi.

Ayrıca emtia piyasalarında önümüzdeki dönemde oynaklığın artabileceği yönünde beklentisini de paylaştı.