Altının dalgası gümüşü de vurdu: Hızlı yükseldi, sert geri çekildi
30 Ocak 2026 Gümüş Fiyatları Hızlı Özet
Gram gümüş (satış): 155,52 TL
Ons gümüş (satış): 111,02 $
30 Ocak 2026 güncel gümüş fiyatları
Gümüş türü
Alış (TL / $)
Satış (TL / $)
Günlük değişim
Saat
Gram gümüş
155,36 TL
155,52 TL
-%4,40
07:19
Ons gümüş
110,92 $
111,02 $
-%4,72
07:34
Not: Fiyatlar serbest piyasada anlık değişebilir; şehir/kuyumcu/işlem kanalına göre farklılık gösterebilir.
30 Ocak 2026 kapanış ve bugün
Kalem
Dün 29 Ocak 2026 kapanış
Bugün 30 Ocak 2026
Fark
Gram gümüş (satış)
166,47 TL
155,52 TL
-10,95 TL
Ons gümüş (satış)
115,90 $
111,02 $
-4,88 $
30 Ocak 2026 gram gümüş ne kadar?
Gram gümüş alış: 155,36 TL
Gram gümüş satış: 155,52 TL
30 Ocak 2026 ons gümüş ne kadar?
Ons gümüş alış: 110,92 $
Ons gümüş satış: 111,02 $
