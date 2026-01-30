Altının dalgası gümüşü de vurdu: Hızlı yükseldi, sert geri çekildi

Altının dalgası gümüşü de vurdu: Hızlı yükseldi, sert geri çekildi
Yayınlanma:
Altındaki sert dalgalanma gümüşü de peşinden sürükledi. 28-29 Ocak’ta yükseliş ivmesi yakalayan gümüş, altın fiyatlarındaki ani geri çekilmeye dayanamayarak bugün düşüşe geçti. Gram ve ons tarafında kayıplar öne çıkarken, gümüşün kısa vadede yön arayışını sürdürdüğü görülüyor.

30 Ocak 2026 Gümüş Fiyatları Hızlı Özet

  • Gram gümüş (satış): 155,52 TL

  • Ons gümüş (satış): 111,02 $

30 Ocak 2026 güncel gümüş fiyatları

Gümüş türü

Alış (TL / $)

Satış (TL / $)

Günlük değişim

Saat

Gram gümüş

155,36 TL

155,52 TL

-%4,40

07:19

Ons gümüş

110,92 $

111,02 $

-%4,72

07:34

Not: Fiyatlar serbest piyasada anlık değişebilir; şehir/kuyumcu/işlem kanalına göre farklılık gösterebilir.

30 Ocak 2026 kapanış ve bugün

Kalem

Dün 29 Ocak 2026 kapanış

Bugün 30 Ocak 2026

Fark

Gram gümüş (satış)

166,47 TL

155,52 TL

-10,95 TL

Ons gümüş (satış)

115,90 $

111,02 $

-4,88 $

30 Ocak 2026 gram gümüş ne kadar?

Gram gümüş alış: 155,36 TL
Gram gümüş satış: 155,52 TL

30 Ocak 2026 ons gümüş ne kadar?

Ons gümüş alış: 110,92 $
Ons gümüş satış: 111,02 $

30 Ocak 2026 gram altın ne kadar?

Gram altın alış: 7.742,45 TL
Gram altın satış: 7.743,36 TL

30 Ocak 2026 altın fiyatları

30 Ocak 2026 döviz ne kadar?

Dolar alış: 43,4758 TL
Dolar satış: 43,5052 TL

Euro alış: 51,8466 TL
Euro satış: 51,9489 TL

Sterlin alış: 59,6854 TL
Sterlin satış: 60,0338 TL

30 Ocak 2026 Döviz Fiyatları

30 Ocak 2026 akaryakıt ne kadar?

Benzin: 55,25

Motorin: 57.40

LPG: 30,70

30 Ocak 2026 Akaryakıt Fiyatları

30 Ocak 2026 BIST 100 endeksi

30 Ocak 2026 BIST 100 güncel verileri

30 Ocak 2026 kripto piyasası

30 Ocak 2026 kripto piyasasında son durum

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

İstanbul için 'kar müjdesi' vermişti: Meteoroloji uzmanından yeni tahmin
500 milyar dolarlık iş için İstanbul’da toplanacaklar
500 milyar dolarlık iş için İstanbul’da toplanacaklar
2025'in "En"leri: İşte en çok satan telefonlar
2025'in "En"leri: İşte en çok satan telefonlar
İsmini duyan herkes aynı soruyu soruyor! 45 yıllık sırrını açıkladı
45 yıllık sırrını açıkladı!
İsmini duyan herkes aynı soruyu soruyor
İstanbul'da kar yağışı için tarihi verdi! AKOM '14 derece birden düşecek' diyerek uyardı
İran'a yaklaşan USS Abraham Lincoln'ün ürkütücü özellikleri: 20 yıl yakıt ikmali yapmadan gidiyor
İran'a yaklaşan USS Abraham Lincoln'ün ürkütücü özellikleri: 20 yıl yakıt ikmali yapmadan gidiyor
Hakan Balta ve eşi aidat zammını duyunca taşınma kararı aldı
Hakan Balta ve eşi aidat zammını duyunca taşınma kararı aldı
İstanbul’un en ünlü yalısı icradan satışa çıktı: Altında kayıkhanesi bile var
Altında kayıkhanesi bile var
İstanbul’un en ünlü yalısı icradan satışa çıktı
Paket paket vatandaşa bedava dağıtıldı: Almak için sıraya girdiler
Paket paket vatandaşa bedava dağıtıldı: Almak için sıraya girdiler
Elon Musk 50 milyar dolar toplamak için harekete geçti
Elon Musk 50 milyar dolar toplamak için harekete geçti
Ekonomi
Dövizde yön ayrıştı: Dolar yükseldi, euro ve sterlin geriledi
Dövizde yön ayrıştı: Dolar yükseldi, euro ve sterlin geriledi
Tarihi yükselişten sonra altında sert düşüş! Ne var ne yok sattılar!
Tarihi yükselişten sonra altında sert düşüş! Ne var ne yok sattılar!