Borsada dalgalı seyir: En çok kazandıran ve kaybettiren hisseler
Yayınlanma:
Güncelleme:
Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi 30 Ocak 2026 Cuma günü 10:34 itibarıyla 13.840,04 puanda.
30 Ocak 2026 Borsa İstanbul kısa özet
BIST 100: 13.840,04
Değişim: %0,065 (+8.95)
Açılış: 13.827.40
Gün içi aralık: 13.707,22 – 13.842,17
İşlem hacmi: 32.099.236.184
Saat: 10:34
30 Ocak 2026 BIST 100 Endeksi
Gösterge
Değer
BIST 100 (son)
|13.840,04
Değişim
|%0,065 (+8.95)
Önceki kapanış
|13.831,09
Gün içi en düşük
|13.707,22
Gün içi en yüksek
|13.842,17
İşlem hacmi
|32.099.236.184
Saat
10:34
30 Ocak 2026 en çok yükselen hisseler
Hisse
Son (TL)
Günlük %
|UCAYM
|35,00
|9,99
|PNSUT
|12,93
|9,67
|ATLAS
|8,79
|8,92
|SNKRN
|372,00
|7,83
|MMCAS
|100,00
|7,64
30 Ocak 2026 en çok düşen hisseler
Hisse
Son (TL)
Günlük %
|INTEK
|243,00
|-10,00
|SARKY
|46,44
|-10,00
|PRKAB
|49,86
|-10,00
|PRKME
|22,58
|-9,97
|ALVES
|4,22
|-9,83
30 Ocak 2026 en çok işlem gören hisseler
Hisse
Son (TL)
Günlük %
|SISE
|47,64
|2.813.227.982,22
|ASELS
|315,50
|2.106.016.435,25
|THYAO
|304,00
|1.841.332.826,50
|TRALT
|55,25
|1.188.507.223,30
|SASA
|2,65
|1.122.111.055,01
30 Ocak 2026 altın ne kadar?
Gram altın alış: 7.214,62 TL
Gram altın satış: 7.217,79 TL
30 Ocak 2026 gümüş ne kadar?
Gram gümüş alış: 155,36 TL
Gram gümüş satış: 155,52 TL
30 Ocak 2026 döviz ne kadar?
Dolar alış: 43,4707 TL
Dolar satış: 43,5091 TL
Euro alış: 51,8501 TL
Euro altın satış: 51,9499 TL
Sterlin alış: 59,6824 TL
Sterlin satış: 59,9936 TL
30 Ocak 2026 akaryakıt ne kadar?
Benzin (kurşunsuz 95/benzin): 55.30 TL
Motorin (dizel/mazot): 57.43 TL
LPG (otogaz): 30.70 TL
30 Ocak 2026 Akaryakıt Fiyatları
30 Ocak 2026 kripto piyasası
30 Ocak 2026 kripto piyasasında son durum