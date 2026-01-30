Akaryakıt fiyatlarında son durum: Benzin, motorin ve LPG Ne Kadar?
30 OCAK 2026 İSTANBUL AVRUPA YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI
Yakıt türü
Litre fiyatı (TL)
55.30
Motorin
57.43
LPG
30.70
30 OCAK 2026 İSTANBUL ANADOLU YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI
Yakıt türü
Litre fiyatı (TL)
Benzin
55.12
Motorin
57.25
LPG
30.00
30 OCAK 2026 ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI
Yakıt türü
Litre fiyatı (TL)
Benzin
56.20
Motorin
58.50
LPG
30.60
30 OCAK 2026 İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI
Yakıt türü
Litre fiyatı (TL)
Benzin
56.48
Motorin
58.78
LPG
|29.09
30 OCAK 2026 BENZİN NE KADAR?
İstanbul Avrupa: 55.30 TL
İstanbul Anadolu: 55.12 TL
Ankara: 56.20 TL
İzmir: 56.48 TL
30 OCAK 2026 MOTORİN NE KADAR?
İstanbul Avrupa: 57.43 TL
İstanbul Anadolu: 57.25 TL
Ankara: 58.50 TL
İzmir: 58.78 TL
30 OCAK 2026 LPG NE KADAR?
İstanbul Avrupa: 30,70 TL
İstanbul Anadolu: 30.00 TL
Ankara: 30.60 TL
İzmir: 29.09 TL
30 OCAK 2026 ALTIN NE KADAR?
Gram altın alış: 7.237,96 TL
Gram altın satış: 7.240,83 TL
30 Ocak 2026 Altın Fiyatları
30 OCAK 2026 GÜMÜŞ NE KADAR?
Gram gümüş alış: 154,34 TL
Gram gümüş satış: 154,49 TL
30 Ocak 2026 Gümüş Fiyatları
30 OCAK 2026 DÖVİZ NE KADAR?
Dolar alış: 43,4968 TL
Dolar satış: 43,5029 TL
Euro alış: 51,8369 TL
Euro satış: 51,9247 TL
Sterlin alış: 59,6949 TL
Sterlin satış: 60,0088 TL
30 Ocak 2026 Döviz Fiyatları
30 OCAK 2026 BIST 100 ENDEKSİ
30 Ocak 2026 BIST 100 güncel verileri
30 OCAK 2026 KRİPTO PİYASASI
30 Ocak 2026 kripto piyasasında son durum