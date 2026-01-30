Akaryakıt fiyatlarında son durum: Benzin, motorin ve LPG Ne Kadar?

Akaryakıt fiyatlarında son durum: Benzin, motorin ve LPG Ne Kadar?
Yayınlanma:
Akaryakıt fiyatları 30 Ocak 2026 Cuma günü itibarıyla şehir ve bölgeye göre değişiklik gösterebiliyor. İstanbul Avrupa Yakası ve Anadolu Yakası için güncel benzin, motorin ve LPG litre fiyatları aşağıdaki tabloda yer alıyor.

30 OCAK 2026 İSTANBUL AVRUPA YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

Yakıt türü

Litre fiyatı (TL)

Benzin

55.30

Motorin

57.43

LPG

30.70

30 OCAK 2026 İSTANBUL ANADOLU YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

Yakıt türü

Litre fiyatı (TL)

Benzin

55.12

Motorin

57.25

LPG

30.00

30 OCAK 2026 ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI

Yakıt türü

Litre fiyatı (TL)

Benzin

56.20

Motorin

58.50

LPG

30.60

30 OCAK 2026 İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI

Yakıt türü

Litre fiyatı (TL)

Benzin

56.48

Motorin

58.78

LPG

29.09

30 OCAK 2026 BENZİN NE KADAR?

İstanbul Avrupa: 55.30 TL

İstanbul Anadolu: 55.12 TL

Ankara: 56.20 TL

İzmir: 56.48 TL

30 OCAK 2026 MOTORİN NE KADAR?

İstanbul Avrupa: 57.43 TL

İstanbul Anadolu: 57.25 TL

Ankara: 58.50 TL

İzmir: 58.78 TL

30 OCAK 2026 LPG NE KADAR?

İstanbul Avrupa: 30,70 TL

İstanbul Anadolu: 30.00 TL

Ankara: 30.60 TL

İzmir: 29.09 TL

30 OCAK 2026 ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış: 7.237,96 TL

Gram altın satış: 7.240,83 TL

30 Ocak 2026 Altın Fiyatları

30 OCAK 2026 GÜMÜŞ NE KADAR?

Gram gümüş alış: 154,34 TL

Gram gümüş satış: 154,49 TL

30 Ocak 2026 Gümüş Fiyatları

30 OCAK 2026 DÖVİZ NE KADAR?

Dolar alış: 43,4968 TL

Dolar satış: 43,5029 TL

Euro alış: 51,8369 TL

Euro satış: 51,9247 TL

Sterlin alış: 59,6949 TL

Sterlin satış: 60,0088 TL

30 Ocak 2026 Döviz Fiyatları

30 OCAK 2026 BIST 100 ENDEKSİ

30 Ocak 2026 BIST 100 güncel verileri

30 OCAK 2026 KRİPTO PİYASASI

30 Ocak 2026 kripto piyasasında son durum

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

