Dövizde yön ayrıştı: Dolar yükseldi, euro ve sterlin geriledi

Dövizde yön ayrıştı: Dolar yükseldi, euro ve sterlin geriledi
Yayınlanma:
30 Ocak’ta döviz piyasasında yönler ayrıştı. Dolar sınırlı yükselişle güne artıda başlarken, euro ve sterlin tarafında hafif geri çekilme görüldü. Kur cephesinde hareketlilik sürerken piyasalar gün içinde gelecek yeni fiyatlamalara odaklandı.

30 Ocak 2026 Döviz Fiyatları Hızlı Özet

  • Dolar (satış): 43,5091 TL

  • Euro (satış): 51,9499 TL

  • Sterlin (satış): 59,9936 TL

30 Ocak 2026 güncel döviz kurları

Döviz

Alış (TL)

Satış (TL)

Günlük değişim

Saat

Dolar (USD)

43,4707

43,5091

%0,24

07:45

Euro (EUR)

51,8501

51,9499

-%0,22

07:45

Sterlin (GBP)

59,6824

59,9936

-%0,05

07:45

Not: Kurlar serbest piyasada anlık değişebilir; banka/kurum/işlem kanalına göre farklılık gösterebilir.

30 Ocak 2026 kapanış ve bugün

Kalem

Dün 29 Ocak 2026 kapanış

Bugün 30 Ocak 2026

Fark

Dolar (USD) (satış)

43,42 TL

43,50

+0,08 TL

Euro (EUR) (satış)

51,98 TL

51,94

-0,04 TL

Sterlin (GBP) (satış)

60,16 TL

59,99

-0,17 TL

30 Ocak 2026 dolar ne kadar?

Dolar (USD) alış: 43,4707 TL
Dolar (USD) satış: 43,5091 TL

30 Ocak 2026 euro ne kadar?

Euro (EUR) alış: 51,8501 TL
Euro (EUR) satış: 51,9499 TL

30 Ocak 2026 sterlin ne kadar?

Sterlin (GBP) alış: 59,6824 TL
Sterlin (GBP) satış: 59,9936 TL

30 Ocak 2026 gram altın ne kadar?

Gram altın alış: 7.214,62 TL
Gram altın satış: 7.217,79 TL

30 Ocak 2026 altın fiyatları

30 Ocak 2026 gümüş ne kadar?

Gram gümüş alış: 163,77 TL
Gram gümüş satış: 163,92 TL

30 Ocak 2026 Gümüş Fiyatları

30 Ocak 2026 akaryakıt ne kadar?

Benzin: 55,25

Motorin: 57.40

LPG: 30,70

30 Ocak 2026 Akaryakıt Fiyatları

30 Ocak 2026 BIST 100 endeksi

30 Ocak 2026 BIST 100 güncel verileri

30 Ocak 2026 kripto piyasası

30 Ocak 2026 kripto piyasasında son durum

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

İstanbul için 'kar müjdesi' vermişti: Meteoroloji uzmanından yeni tahmin
500 milyar dolarlık iş için İstanbul’da toplanacaklar
500 milyar dolarlık iş için İstanbul’da toplanacaklar
2025'in "En"leri: İşte en çok satan telefonlar
2025'in "En"leri: İşte en çok satan telefonlar
İsmini duyan herkes aynı soruyu soruyor! 45 yıllık sırrını açıkladı
45 yıllık sırrını açıkladı!
İsmini duyan herkes aynı soruyu soruyor
İstanbul'da kar yağışı için tarihi verdi! AKOM '14 derece birden düşecek' diyerek uyardı
İran'a yaklaşan USS Abraham Lincoln'ün ürkütücü özellikleri: 20 yıl yakıt ikmali yapmadan gidiyor
İran'a yaklaşan USS Abraham Lincoln'ün ürkütücü özellikleri: 20 yıl yakıt ikmali yapmadan gidiyor
Hakan Balta ve eşi aidat zammını duyunca taşınma kararı aldı
Hakan Balta ve eşi aidat zammını duyunca taşınma kararı aldı
İstanbul’un en ünlü yalısı icradan satışa çıktı: Altında kayıkhanesi bile var
Altında kayıkhanesi bile var
İstanbul’un en ünlü yalısı icradan satışa çıktı
Paket paket vatandaşa bedava dağıtıldı: Almak için sıraya girdiler
Paket paket vatandaşa bedava dağıtıldı: Almak için sıraya girdiler
Elon Musk 50 milyar dolar toplamak için harekete geçti
Elon Musk 50 milyar dolar toplamak için harekete geçti
Ekonomi
Altının dalgası gümüşü de vurdu: Hızlı yükseldi, sert geri çekildi
Altının dalgası gümüşü de vurdu: Hızlı yükseldi, sert geri çekildi
Tarihi yükselişten sonra altında sert düşüş! Ne var ne yok sattılar!
Tarihi yükselişten sonra altında sert düşüş! Ne var ne yok sattılar!