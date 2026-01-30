Dövizde yön ayrıştı: Dolar yükseldi, euro ve sterlin geriledi
30 Ocak 2026 Döviz Fiyatları Hızlı Özet
30 Ocak 2026 güncel döviz kurları
Döviz
Alış (TL)
Satış (TL)
Günlük değişim
Saat
Dolar (USD)
43,4707
43,5091
%0,24
07:45
Euro (EUR)
51,8501
51,9499
-%0,22
07:45
Sterlin (GBP)
59,6824
59,9936
-%0,05
07:45
Not: Kurlar serbest piyasada anlık değişebilir; banka/kurum/işlem kanalına göre farklılık gösterebilir.
30 Ocak 2026 kapanış ve bugün
Kalem
Dün 29 Ocak 2026 kapanış
Bugün 30 Ocak 2026
Fark
Dolar (USD) (satış)
43,42 TL
43,50
+0,08 TL
Euro (EUR) (satış)
51,98 TL
51,94
-0,04 TL
Sterlin (GBP) (satış)
60,16 TL
59,99
-0,17 TL
30 Ocak 2026 dolar ne kadar?
Dolar (USD) alış: 43,4707 TL
Dolar (USD) satış: 43,5091 TL
30 Ocak 2026 euro ne kadar?
Euro (EUR) alış: 51,8501 TL
Euro (EUR) satış: 51,9499 TL
30 Ocak 2026 sterlin ne kadar?
Sterlin (GBP) alış: 59,6824 TL
Sterlin (GBP) satış: 59,9936 TL
30 Ocak 2026 gram altın ne kadar?
Gram altın alış: 7.214,62 TL
Gram altın satış: 7.217,79 TL
30 Ocak 2026 gümüş ne kadar?
Gram gümüş alış: 163,77 TL
Gram gümüş satış: 163,92 TL
30 Ocak 2026 akaryakıt ne kadar?
Benzin: 55,25
Motorin: 57.40
LPG: 30,70
30 Ocak 2026 Akaryakıt Fiyatları
30 Ocak 2026 BIST 100 endeksi
30 Ocak 2026 BIST 100 güncel verileri
30 Ocak 2026 kripto piyasası
30 Ocak 2026 kripto piyasasında son durum