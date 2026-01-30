Tarihi yükselişten sonra altında sert düşüş! Ne var ne yok sattılar!

Yayınlanma:
Gram ve ons altın, 28-29 Ocak’taki sert yükselişin ardından bugün keskin bir düşüş yaşadı. Yükseliş öncesi seviyelerin de altına sarkan fiyatlarda, 29 Ocak akşamı satışların hızlandığı; ons altının bir gecede yaklaşık 350 dolar, gram altının ise 600 TL’ye varan değer kaybettiği konuşuluyor. Altın, yaşanan şokun ardından yeniden toparlanma arayışında.

30 Ocak 2026 Altın Fiyatları Hızlı Özet

  • Gram altın (satış): 7.214,62 TL

  • Ons altın (satış): 7.217,79 TL

30 Ocak 2026 Güncel altın fiyatları

Altın türü

Alış

Satış

Günlük değişim

Saat

Gram altın TL

7.214,62 TL

7.217,79 TL

-4,15%

06:53

Ons altın $

5.218,43 $

5.219,81 $

-3,26%

07:08

Çeyrek altın TL

12.720,00 TL

12.995,00 TL

-0,11%

01:32

Yarım altın TL

25.441,00 TL

25.989,00 TL

-0,11%

01:45

Tam altın TL

51.391,59 TL

52.407,77 TL

5,74%

17:09

Cumhuriyet altını TL

50.725,00 TL

51.780,00 TL

-0,11%

01:45

Külçe altın (24 ayar) $

183.800,00 $

183.900,00 $

5,93%

17:10

Not: Fiyatlar serbest piyasada anlık değişebilir; şehir/kuyumcu/işlem kanalına göre farklılık gösterebilir.

28 Ocak 2026 Kapanış ve Bugün

Kalem

Dün 29 Ocak 2026

kapanış

Bugün 30 Ocak 2026

Fark

Gram altın (satış)

7.516,75 TL

7.214,62 TL

-303,13 TL

Ons altın (satış)

$5.384,66

5.545,54 $

-160,88 $

30 Ocak 2026 gram altın ne kadar?

Gram altın alış: 7.214,62 TL
Gram altın satış: 7.217,79 TL

30 Ocak 2026 çeyrek altın ne kadar?

Çeyrek altın alış: 12.720,00 TL
Çeyrek altın satış: 12.995,00 TL

30 Ocak 2026 yarım altın ne kadar?

Yarım altın alış: 25.441,00 TL
Yarım altın satış: 25.989,00 TL

30 Ocak 2026 tam altın ne kadar?

Tam altın alış: 51.391,59 TL
Tam altın satış: 52.407,77 TL

30 Ocak 2026 cumhuriyet altını ne kadar?

Cumhuriyet altını alış: 50.725,00 TL
Cumhuriyet satış: 51.780,00 TL

30 Ocak 2026 ons altın ne kadar?

Ons altın alış: 5.218,43 $
Ons altın satış: 5.219,81 $

30 Ocak 2026 24 ayar külçe altın ne kadar?

Külçe altın alış: 183.800,00 $
Külçe altın satış: 183.900,00 $

30 Ocak 2026 gümüş ne kadar?

Gram gümüş alış: 163,77 TL
Gram gümüş satış: 163,92 TL

30 Ocak 2026 Gümüş Fiyatları

30 Ocak 2026 döviz ne kadar?

Dolar alış: 43,4758 TL
Dolar satış: 43,5052 TL

Euro alış: 51,8466 TL
Euro satış: 51,9489 TL

Sterlin alış: 59,6854 TL
Sterlin satış: 60,0338 TL

30 Ocak 2026 Döviz Fiyatları

30 Ocak 2026 akaryakıt ne kadar?

Benzin: 55,25

Motorin: 57.40

LPG: 30,70

30 Ocak 2026 Akaryakıt Fiyatları

30 Ocak 2026 BIST 100 endeksi

30 Ocak 2026 BIST 100 güncel verileri

30 Ocak 2026 kripto piyasası

30 Ocak 2026 kripto piyasasında son durum

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

