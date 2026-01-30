Tarihi yükselişten sonra altında sert düşüş! Ne var ne yok sattılar!
30 Ocak 2026 Altın Fiyatları Hızlı Özet
Gram altın (satış): 7.214,62 TL
Ons altın (satış): 7.217,79 TL
30 Ocak 2026 Güncel altın fiyatları
Altın türü
Alış
Satış
Günlük değişim
Saat
Gram altın TL
7.214,62 TL
7.217,79 TL
-4,15%
06:53
Ons altın $
5.218,43 $
5.219,81 $
-3,26%
07:08
Çeyrek altın TL
12.720,00 TL
12.995,00 TL
-0,11%
01:32
Yarım altın TL
25.441,00 TL
25.989,00 TL
-0,11%
01:45
Tam altın TL
51.391,59 TL
52.407,77 TL
5,74%
17:09
Cumhuriyet altını TL
50.725,00 TL
51.780,00 TL
-0,11%
01:45
Külçe altın (24 ayar) $
183.800,00 $
183.900,00 $
5,93%
17:10
Not: Fiyatlar serbest piyasada anlık değişebilir; şehir/kuyumcu/işlem kanalına göre farklılık gösterebilir.
28 Ocak 2026 Kapanış ve Bugün
Kalem
Dün 29 Ocak 2026
kapanış
Bugün 30 Ocak 2026
Fark
Gram altın (satış)
7.516,75 TL
7.214,62 TL
-303,13 TL
Ons altın (satış)
$5.384,66
5.545,54 $
-160,88 $
30 Ocak 2026 gram altın ne kadar?
Gram altın alış: 7.214,62 TL
Gram altın satış: 7.217,79 TL
30 Ocak 2026 çeyrek altın ne kadar?
Çeyrek altın alış: 12.720,00 TL
Çeyrek altın satış: 12.995,00 TL
30 Ocak 2026 yarım altın ne kadar?
Yarım altın alış: 25.441,00 TL
Yarım altın satış: 25.989,00 TL
30 Ocak 2026 tam altın ne kadar?
Tam altın alış: 51.391,59 TL
Tam altın satış: 52.407,77 TL
30 Ocak 2026 cumhuriyet altını ne kadar?
Cumhuriyet altını alış: 50.725,00 TL
Cumhuriyet satış: 51.780,00 TL
30 Ocak 2026 ons altın ne kadar?
Ons altın alış: 5.218,43 $
Ons altın satış: 5.219,81 $
30 Ocak 2026 24 ayar külçe altın ne kadar?
Külçe altın alış: 183.800,00 $
Külçe altın satış: 183.900,00 $
30 Ocak 2026 gümüş ne kadar?
Gram gümüş alış: 163,77 TL
Gram gümüş satış: 163,92 TL
30 Ocak 2026 döviz ne kadar?
Dolar alış: 43,4758 TL
Dolar satış: 43,5052 TL
Euro alış: 51,8466 TL
Euro satış: 51,9489 TL
Sterlin alış: 59,6854 TL
Sterlin satış: 60,0338 TL
30 Ocak 2026 akaryakıt ne kadar?
Benzin: 55,25
Motorin: 57.40
LPG: 30,70
30 Ocak 2026 Akaryakıt Fiyatları
