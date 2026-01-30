Tarihi yükselişten sonra altında sert düşüş! Ne var ne yok sattılar!

Gram ve ons altın, 28-29 Ocak’taki sert yükselişin ardından bugün keskin bir düşüş yaşadı. Yükseliş öncesi seviyelerin de altına sarkan fiyatlarda, 29 Ocak akşamı satışların hızlandığı; ons altının bir gecede yaklaşık 350 dolar, gram altının ise 600 TL’ye varan değer kaybettiği konuşuluyor. Altın, yaşanan şokun ardından yeniden toparlanma arayışında.