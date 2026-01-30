Gram altın 7 bin liranın altına düştü

Son dakika... Altın fiyatları sert geri çekilmesini sürdürüyor. Gram altın dün akşam bulunduğu 7 bin 800 lira seviyelerinden 7 bin liranın altına düştü.

Peş peşe gelen rekorların ardından altın ve gümüş fiyatlarında yaşanan ani geri çekilme, birikimini korumaya çalışan milyonları tedirgin etti.

Hafta başından bu yana tarihi zirvelerini yenileyen kıymetli metaller, yeni güne sert bir kayıpla başladı. Özellikle yılın ilk günlerinden itibaren ivme kazanan güçlü yükselişin ardından, yatırımcıların ellerindeki varlıkları nakde çevirme isteği fiyatları aşağı yönlü baskıladı.

ALTINDA %21’LİK ARTIŞA RAĞMEN SERT GERİLEME

Spot altın piyasasında kayıplar bir ara yüzde 4’ü aşarak ons başına 5.112,86 seviyesine kadar indi. Sabah saatlerinde bir miktar toparlanma gözlense de fiyatlar 5.224,19 dolar bandında dengelenmeye çalıştı. Yaşanan bu sert düşüşe rağmen altın, Ocak ayından bu yana elde ettiği yaklaşık yüzde 21’lik değer kazancını henüz tamamen kaybetmiş değil.

GRAM ALTIN 7 BİN LİRANIN ALTINDA

Gram altın dün akşam 7 bin 800 lira seviyesinde seyrederken kar satışları ile düşüşe geçerken, sabah saatlerinde gerileme sürdü. Son olarak öğle saatlerinde gram altın 7 bin liranın altına çekildi.

Dünkü Rekor: Gram altın dün 7.811 TL ile tarihinin en yüksek seviyesini test etmişti.

Son Durum: 30 Ocak saat 12:54 itibarıyla gram altın 6 bin 970 TL seviyesine kadar geriledi.

Kayıp: Sadece bir gün içinde zirve noktadan yaşanan düşüş 600 TL’yi aştı.

Kapalıçarşı: Serbest piyasada ise fiziki gram altın 7 bin 582 TL seviyelerinden işlem görüyor.

DÜŞÜŞÜN ARKASINDAKİ KRİTİK SEVİYELER

Piyasa analistleri, teknik verilere dayanarak 5.595 dolardan başlayan bu düzeltme hareketinin 4.963 dolar seviyesine kadar sarkabileceği konusunda uyarıda bulunuyor. Yukarı yönlü toparlanmalarda ise 5.265 dolar seviyesi kritik bir eşik olarak görülüyor. Bu direnç aşılmadığı sürece piyasada temkinli bekleyiş sürebilir.

FED BAŞKANI BİLMECESİ PİYASAYI VURDU

Düşüşün nedenlerini yorumlayan Yardeni Research Başkanı Ed Yardeni, “5.000 dolara doğru bir düzeltme ve bu seviyede bir miktar konsolidasyon, boğa piyasasında normal bir görünüm olur. Asıl sürpriz, 3.000 dolardan 5.500 dolara neredeyse hiç düzeltme olmadan gelmesiydi” dedi.

KCM Baş Ticaret Analisti Tim Waterer ise düşüşün nedenlerini üç ana başlıkta topladı:

ABD Merkez Bankası (Fed) başkanlığı için daha az "güvercin" bir isim beklentisi.

ABD dolarının küresel piyasalarda yeniden güç kazanması.

Fiyatların aşırı alım bölgesine ulaşmış olması.

Ayrıca ABD Başkanı Donald Trumpın, Jerome Powell’ın yerine geçecek yeni Fed başkanını bugün açıklayacak olması piyasaları hareketlendirdi. StoneX Kıdemli Analisti Matt Simpson, Kevin Warsh’ın isminin öne çıkmasının altın üzerinde ciddi bir baskı oluşturduğunu kaydetti.

GÜMÜŞTE KAYIP DAHA DERİN

Altındaki düşüşten gümüş de nasibini aldı. Ons gümüş yüzde 5’ten fazla değer kaybederek 111,24 dolara kadar çekildi. Ancak gümüş, yıl başından bu yana sağladığı yüzde 56’lık devasa getiri oranını hala koruyor.

İÇ PİYASADA REKOR SONRASI SESSİZLİK

Küresel piyasalardaki bu türbülans, yurt içindeki kuyumcu fiyatlarını da doğrudan etkiledi. Geçtiğimiz günlerde Kapalıçarşı’da fiziki gram altın fiyatı 8.030 liraya kadar çıkarak tarihi bir rekor kırmıştı. Yaşanan son düşüşle birlikte, iç piyasadaki fiyatların da küresel ons değerine paralel olarak geri çekilmesi bekleniyor.

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

