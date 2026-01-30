Kripto piyasasında yön arayışı: En çok yükselen ve düşen coinler
30 Ocak 2026 Kripto kısa özet
Bitcoin (BTC): $82.612,62 (%-0.11)
Ethereum (ETH): $2,734.92 (%+0.43)
Toplam piyasa değeri: 2,82 trilyon $
24s toplam hacim: 186,16 milyar $
Saat: 11:03
30 Ocak 2026 Bitcoin ve Ethereum canlı fiyatları
Varlık
Fiyat
24s değişim
24s düşük
24s yüksek
24s hacim
Bitcoin (BTC)
$82.612,62
%-6.28
$81.071,47
$88.330,04
81.37 milyar $
Ethereum (ETH)
$2,734.92
|%+0.43
$2.689,25
$2.963,46
45.62 milyar $
30 Ocak 2026 En çok yükselen kripto paralar
Coin
Fiyat
24s %
KANTON
0,1768 $
+%9,00
ÇİFTSIFIR
0,1232 $
+%2,87
UNUS SED LEO
9,21 $
+%7,88
MORFO
9,21 $
+%0,24
DAİ
0,9996 $
+%0,01
30 Ocak 2026 En çok düşen kripto paralar
Coin
Fiyat
24s %
NEHİR
38,24 $
-%25,06
ÇAKMAK
1,59 $
-%12,90
PELERİN
0,7945 $
-%11,88
PANCAKESWAP
1,68 $
-%10,28
DÜNYA PARASI
0,4603$
-%9,86
30 Ocak 2026 altın ne kadar?
Gram altın alış: 7.214,62 TL
Gram altın satış: 7.217,79 TL
30 Ocak 2026 gümüş ne kadar?
Gram gümüş alış: 155,36 TL TL
Gram gümüş satış: 155,52 TL TL
30 Ocak 2026 döviz ne kadar?
Dolar alış: 43,4707 TL
Dolar satış: 43,5091 TL
Euro alış: 51,8501 TL
Euro altın satış: 51,9499 TL
Sterlin alış: 59,6824 TL
Sterlin satış: 59,9936 TL
30 Ocak 2026 akaryakıt ne kadar?
Benzin (kurşunsuz 95/benzin): 55.30 TL
Motorin (dizel/mazot): 57.43 TL
LPG (otogaz): 30.70 TL
30 Ocak 2026 Akaryakıt Fiyatları