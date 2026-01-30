Kripto piyasasında yön arayışı: En çok yükselen ve düşen coinler

Kripto para piyasasında fiyatlar 30 Ocak 2026 Çarşamba günü 11:03 itibarıyla güncel seviyelerden takip ediliyor. Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) ve öne çıkan altcoinlerde 24 saatlik değişim oranları aşağıdaki tabloda yer alıyor.

30 Ocak 2026 Kripto kısa özet

  • Bitcoin (BTC): $82.612,62 (%-0.11)

  • Ethereum (ETH): $2,734.92 (%+0.43)

  • Toplam piyasa değeri: 2,82 trilyon $

  • 24s toplam hacim: 186,16 milyar $

  • Saat: 11:03

30 Ocak 2026 Bitcoin ve Ethereum canlı fiyatları

Varlık

Fiyat

24s değişim

24s düşük

24s yüksek

24s hacim

Bitcoin (BTC)

$82.612,62

%-6.28

$81.071,47

$88.330,04

81.37 milyar $

Ethereum (ETH)

$2,734.92

%+0.43

$2.689,25

$2.963,46

45.62 milyar $

30 Ocak 2026 En çok yükselen kripto paralar

Coin

Fiyat

24s %

KANTON

0,1768 $

+%9,00

ÇİFTSIFIR

0,1232 $

+%2,87

UNUS SED LEO

9,21 $

+%7,88

MORFO

9,21 $

+%0,24

DAİ

0,9996 $

+%0,01

30 Ocak 2026 En çok düşen kripto paralar

Coin

Fiyat

24s %

NEHİR

38,24 $

-%25,06

ÇAKMAK

1,59 $

-%12,90

PELERİN

0,7945 $

-%11,88

PANCAKESWAP

1,68 $

-%10,28

DÜNYA PARASI

0,4603$

-%9,86

30 Ocak 2026 altın ne kadar?

Gram altın alış: 7.214,62 TL

Gram altın satış: 7.217,79 TL

30 Ocak 2026 Altın Fiyatları

30 Ocak 2026 gümüş ne kadar?

Gram gümüş alış: 155,36 TL TL

Gram gümüş satış: 155,52 TL TL

30 Ocak 2026 Gümüş Fiyatları

30 Ocak 2026 döviz ne kadar?

Dolar alış: 43,4707 TL

Dolar satış: 43,5091 TL

Euro alış: 51,8501 TL

Euro altın satış: 51,9499 TL

Sterlin alış: 59,6824 TL

Sterlin satış: 59,9936 TL

30 Ocak 2026 Döviz Fiyatları

30 Ocak 2026 akaryakıt ne kadar?

Benzin (kurşunsuz 95/benzin): 55.30 TL

Motorin (dizel/mazot): 57.43 TL

LPG (otogaz): 30.70 TL

30 Ocak 2026 Akaryakıt Fiyatları

30 Ocak 2026 BIST 100 endeksi

30 Ocak 2026 BIST 100 güncel verileri

