Gram altındaki kayıp ortaya çıktı
Yayınlanma:
Rekor üstüne rekor kıran altın ve gümüş piyasasında beklenen sert düzeltme başladı. Dün tarihi zirvesini gören gram altın, kar satışları ve jeopolitik tansiyonun bir nebze düşmesiyle bir günde büyük kayıp yaşadı.

Altın fiyatları, 30 Ocak 2026 sabahına sert bir geri çekilmeyle uyandı. Dünkü işlemlerde rekor kıran kıymetli metallerde, spekülatif hareketlerin ve aşırı alım seviyelerinin ardından "kar satışı" dalgası etkili oldu.

GRAM ALTIN ZİRVEDEN YUVARLANDI

2023/05/10/altin.jpg

Onstaki düşüşe paralel olarak gram altın fiyatı spot piyasada büyük bir kayıp yaşadı:

Altın ve gümüşteki düşüşün sebebi ne? Uzmanlar açıkladıAltın ve gümüşteki düşüşün sebebi ne? Uzmanlar açıkladı

Dünkü Rekor: Gram altın dün 7.811 TL ile tarihinin en yüksek seviyesini test etmişti.

Son Durum: 30 Ocak saat 12 itibarıyla gram altın 7.103 TL seviyesine kadar geriledi.

Kayıp: Sadece bir gün içinde zirve noktadan yaşanan düşüş 600 TL’yi aştı.

Kapalıçarşı: Serbest piyasada ise fiziki gram altın 7 bin 582 TL seviyelerinden işlem görüyor.

ONS ALTINDA 5.000 DOLAR SINIRI

Küresel piyasalarda ons altın, 5.602 dolarlık tarihi zirvesinden 5.200 dolara kadar geri çekildi. Analistler, 5.000 dolar seviyesinin hem teknik hem de psikolojik bir destek noktası olduğunu, bu seviyenin altına sarkmaların piyasadaki paniği artırabileceğini belirtiyor.

Altın için İslam Memiş’ten şubat uyarısı geldi: Süreç hızlandıAltın için İslam Memiş’ten şubat uyarısı geldi: Süreç hızlandı

GÜMÜŞTE %5’LİK KAYIP

Altındaki düşüşten gümüş de nasibini aldı. Dün 121,65 dolarla rekor kıran gümüş fiyatı, yeni günün ilk işlemlerinde 110 dolara kadar gerileyerek günlük bazda yüzde 5’e yakın değer kaybetti. Gümüşte 100 dolar seviyesi kritik destek olarak takip ediliyor.

DÜŞÜŞÜN ARKASINDAKİ İKİ KRİTİK NEDEN

2023/04/27/altin.jpg

Piyasadaki bu ani yön değişiminde iki ana gelişme etkili oldu:

Barış Umudu

ABD Başkanı Trump’ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff, Rusya-Ukrayna müzakerelerinde ilerleme sağlandığını ve yakında bir anlaşmaya varılabileceğini açıkladı. Savaş riskinin azalması, "güvenli liman" olan altına talebi zayıflattı.

Yeni Fed Başkanı

Trump’ın "daha güvercin" (faiz indirimi yanlısı) bir ismi Fed Başkanı olarak bugün açıklaması bekleniyor. Bu durumun orta vadede altını destekleyebileceği düşünülse de, kısa vadede belirsizliğin kâr satışlarını tetiklediği ifade ediliyor.

