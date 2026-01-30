Çantasında 9 kilo uyuşturucu ile yakalandı: Tutuklandı

Çantasında 9 kilo uyuşturucu ile yakalandı: Tutuklandı
Yayınlanma:
Aydın Nazilli'de çantasında 9 kilogram metanfetamin ele geçirilen E.D. tutuklandı. Şüphelinin adliye önünde bekleyen yakınları ise gazetecilere tehditler savurdu.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde çantasında yapılan aramada, 9 kilo uyuşturucu madde ele geçirilen E.D. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

AYDIN'DA UYUŞTURUCU OPERASYONU

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı NARKO ekipleri, Nazilli'de uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi.

Operasyon dahilinde, Karaçay Mahallesi'ndeki otogar civarında bir otomobil takibe alındı.

ÇANTASINDA 9 KİLO METANFETAMİNLE YAKALANDI

Otomobilden inen E.D.'nin üzerinde ve elindeki çantada arama yapıldı. Aramada, çantada 9 kilo metamfetamin ele geçirildi, E.D. gözaltına alındı.

Polisteki işlemlerinin ardından şüpheli, adliyeye sevk edildi.

cantasinda-9-kilo-metamfetamin-ile-yakal-1142015-339098.jpg

23 ildeki 'uyuşturucu' operasyonunda 177 kişi tutuklandı23 ildeki 'uyuşturucu' operasyonunda 177 kişi tutuklandı

YAKINLARI GAZETECİLERİ TEHDİT ETTİ

Bu sırada adliye önünde bekleyen yakınları taşkınlık yapıp, görüntü almak isteyen basın mensuplarına tehditlerde bulundu.

Bunun üzerine adliyeye takviye olarak asayiş ve çevik kuvvet ekipleri gönderildi. Takviye ekiplerin gelmesiyle şüpheli E.D.'nin yakınları adliye bahçesinden uzaklaştırıldı.

TUTUKLANDI

Geniş güvenlik önlemleri arasında adliyeye getirilen şüpheli E.D, çıkarıldığı mahkemece, tutuklandı.

Kaynak:DHA

Neden günde bir elma? Bunun için çok geçerli nedenler var!
Sivas Türkiye birincisi oldu
Sivas Türkiye birincisi oldu
Modada altın çağı başlıyor! 2026’da tuttuğunuz altın olsun... Parlama sırası sizde
Kar yağışını bilen isim tüm tahminleri değiştiren olayı açıkladı: Meteoroloji öyle bir harita paylaştı ki...
SGK ve vergi borçlarıyla boğulan esnaf yapılandırma bekliyor! Ne zaman çıkacak?
500 milyar dolarlık iş için İstanbul’da toplanacaklar
500 milyar dolarlık iş için İstanbul’da toplanacaklar
2025'in "En"leri: İşte en çok satan telefonlar
2025'in "En"leri: İşte en çok satan telefonlar
İsmini duyan herkes aynı soruyu soruyor! 45 yıllık sırrını açıkladı
45 yıllık sırrını açıkladı!
İsmini duyan herkes aynı soruyu soruyor
İstanbul'da kar yağışı için tarihi verdi! AKOM '14 derece birden düşecek' diyerek uyardı
İran'a yaklaşan USS Abraham Lincoln'ün ürkütücü özellikleri: 20 yıl yakıt ikmali yapmadan gidiyor
İran'a yaklaşan USS Abraham Lincoln'ün ürkütücü özellikleri: 20 yıl yakıt ikmali yapmadan gidiyor
Türkiye
Namaza giderken araba çarpan adam hayatını kaybetti
Namaza giderken araba çarpan adam hayatını kaybetti
Aziz İhsan Aktaş’ı koruma duvarına alanlar kayyum çalışanı çıktı!
Aziz İhsan Aktaş’ı koruma duvarına alanlar kayyum çalışanı çıktı!
Manisa'da dokunuyor Japonya'ya gidecek: Camiye koyulacak
Manisa'da dokunuyor Japonya'ya gidecek: Camiye koyulacak