Çantasında 9 kilo uyuşturucu ile yakalandı: Tutuklandı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde çantasında yapılan aramada, 9 kilo uyuşturucu madde ele geçirilen E.D. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

AYDIN'DA UYUŞTURUCU OPERASYONU

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı NARKO ekipleri, Nazilli'de uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi.

Operasyon dahilinde, Karaçay Mahallesi'ndeki otogar civarında bir otomobil takibe alındı.

ÇANTASINDA 9 KİLO METANFETAMİNLE YAKALANDI

Otomobilden inen E.D.'nin üzerinde ve elindeki çantada arama yapıldı. Aramada, çantada 9 kilo metamfetamin ele geçirildi, E.D. gözaltına alındı.

Polisteki işlemlerinin ardından şüpheli, adliyeye sevk edildi.

YAKINLARI GAZETECİLERİ TEHDİT ETTİ

Bu sırada adliye önünde bekleyen yakınları taşkınlık yapıp, görüntü almak isteyen basın mensuplarına tehditlerde bulundu.

Bunun üzerine adliyeye takviye olarak asayiş ve çevik kuvvet ekipleri gönderildi. Takviye ekiplerin gelmesiyle şüpheli E.D.'nin yakınları adliye bahçesinden uzaklaştırıldı.

TUTUKLANDI

Geniş güvenlik önlemleri arasında adliyeye getirilen şüpheli E.D, çıkarıldığı mahkemece, tutuklandı.