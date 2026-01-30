23 ildeki 'uyuşturucu' operasyonunda 177 kişi tutuklandı

Yayınlanma:
23 ilde uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonlarda; 6 milyon uyuşturucu hap ile 270 kilo uyuşturucu ele geçirdi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, operasyonlarda 521 şüphelinin yakalandığını ve 177'sinin tutuklandığını belirtti.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 23 ilde uyuşturucu satıcılarına yönelik gerçekleştirilen geniş çaplı operasyonların ayrıntılarını açıkladı. Yerlikaya'nın yaptığı açıklamaya göre, operasyonlarda toplam 6 milyon adet uyuşturucu hap ile 270 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi. Çalışmalar kapsamında 521 şüpheli gözaltına alınırken, bunlardan 177’si tutuklandı.

Bakan Yerlikaya, jandarma ekiplerinin son iki haftada yürüttüğü operasyonlara ilişkin bilgileri sosyal medya hesabı üzerinden kamuoyuyla paylaştı. Buna göre; 46 narkotik ve asayiş timinden oluşan, 414 personelin görev aldığı operasyonlar 23 ilde eş zamanlı olarak düzenlendi. Yakalanan şüphelilerden 91’i hakkında adli kontrol kararı verilirken, diğer şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

23-ilde-uyusturucu-operasyonu-177-tutuk-1140999-338805.jpgSoruşturmalarda, şüphelilerin uyuşturucu satışını sosyal medya platformları ve mesajlaşma uygulamaları üzerinden yaptıkları, faaliyetlerini ise organize bir yapı içinde yürüttükleri belirlendi.23-ilde-uyusturucu-operasyonu-177-tutuk-1141000-338805.jpg

'UYUŞTURUCUYLA SAVAŞIMIZ SEFERBERLİKTİR'

Operasyonlara ilişkin değerlendirmede bulunan Yerlikaya, "Uyuşturucuyla savaşımız; çok katmanlı, çok boyutlu ve kararlı bir seferberliktir. Elebaşından yöneticisine, üreticisinden torbacısına kadar zincirin her halkasını büyük operasyonlarla tek tek kırıp atıyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

