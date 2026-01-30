Diyarbakır'da kayıp kadını arama çalışmaları 9'uncu gününde

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde 21 Ocak’ta kaybolan 45 yaşındaki zihinsel engelli Nimet Kılıç’ı arama çalışmaları, 9. gününde helikopter desteğiyle sürüyor. Bugüne kadar 100 kilometreden fazla alan taranmasına rağmen 2 çocuk annesi kadından henüz bir ize rastlanamadı.

Kubacık Mahallesi kırsalında yoğunlaşan arama operasyonu, bölgedeki olumsuz hava koşullarına ve karla kaplı araziye rağmen devam ediyor. Çalışmaların çapı, çevre illerden gelen desteklerle genişletildi. Diyarbakır’ın yanı sıra Gaziantep, Bingöl, Şanlıurfa, Mardin ve Adıyaman’dan sevk edilen AFAD ekipleri ile Jandarma Komando, JASAT, SAK ve belediye ekiplerinden oluşan 336 personel sahada görev yapıyor. Aramalarda 16 dron, termal kameralar, iz takip ve kadavra köpekleri kullanılırken, İl Jandarma Komutanlığı’na ait bir helikopter de 150 kilometreden fazla bir alanı havadan tarayarak çalışmalara destek veriyor.

Nimet Kılıç’ın eşi Şeyhmus Kılıç ve çocukları, 9 gündür gelecek müjdeli haberi bekliyor.

SON GÖRÜNTÜ: SAAT 05.12

Zihinsel engelli kadının izine dair tek somut veri, kaybolduğu günün sabahına ait güvenlik kamerası kayıtları oldu. Görüntülerde Nimet Kılıç’ın saat 05.12 sıralarında evinden ayrıldığı ve tek başına ilerlediği görülüyor. Jandarma Sualtı Arama Kurtarma (SAK) ekipleri de bölgedeki sulak alanlarda ve yüzeyi buz tutan nehir yataklarında çalışmalarını sürdürüyor.

