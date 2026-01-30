Dağdan kopup üstüne düşen kayayı saniye saniye kaydetti

Seyir halindeyken dağdan kopup üstüne düşen kayayı saniye saniye kaydetti. Çorum'un dağlık yolunda yaşanan olayda şans eseri kimse yara almazken şoförün dikkati ve manevrası faciadan döndürdü.

Çorum Osmancık-Kırkdilim mevkiinde yağış nedeniyle kopan dev bir kaya, TÜRKSAT’a ait aracın üzerine düştü; araçta maddi hasar oluşurken şans eseri kimse yaralanmadı.

Olay anı araç kamerasına yansırken, jandarma ekipleri olay yerine sevk edildi.

Çorum Osmancık-Kırkdilim mevkisinde yağış nedeniyle dağdan kopan kaya parçaları yola doğru düştü. Dev bir kaya parçası şoförün manevrasına rağmen araca çarptı.

Yolda seyir halinde olan TÜRKSAT’a ait aracın üstüne düşen taşlar araç içi kamerası tarafından kaydedildi. Araçta maddi hasar oluşurken şans eseri yaralanan olmadı.

Taşların düşmesi sırasında karşı şeritten gelen araç fren yaparak durabildi.

Durumun bildirilmesiyle olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi.

Kaynak:ANKA Haber Ajansı

