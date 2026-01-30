Dağdan kopup üstüne düşen kayayı saniye saniye kaydetti

Çorum Osmancık-Kırkdilim mevkiinde yağış nedeniyle kopan dev bir kaya, TÜRKSAT’a ait aracın üzerine düştü; araçta maddi hasar oluşurken şans eseri kimse yaralanmadı.

Olay anı araç kamerasına yansırken, jandarma ekipleri olay yerine sevk edildi.

DAĞDAN KOPUP ÜSTÜNE DÜŞEN KAYAYI SANİYE SANİYE KAYDETTİ

Çorum Osmancık-Kırkdilim mevkisinde yağış nedeniyle dağdan kopan kaya parçaları yola doğru düştü. Dev bir kaya parçası şoförün manevrasına rağmen araca çarptı.

Yolda seyir halinde olan TÜRKSAT’a ait aracın üstüne düşen taşlar araç içi kamerası tarafından kaydedildi. Araçta maddi hasar oluşurken şans eseri yaralanan olmadı.

Kaza yapanlara yardım için durdu: Aracı şarampole yuvarlandı

Taşların düşmesi sırasında karşı şeritten gelen araç fren yaparak durabildi.

Durumun bildirilmesiyle olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi.