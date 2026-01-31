El frenini çekmeyi unuttuğu traktörün altında kaldı: Olay yerinde can verdi

Yayınlanma:
Edirne'de Hüseyin Öztürk, el frenini çekmeyi unuttuğu traktörünün altında kalarak hayatını kaybetti.

Edirne’nin Keşan ilçesinde el frenini çekmeyi unuttuğu traktörünün hareket etmesi sonucu aracın altında kalan 76 yaşındaki Hüseyin Öztürk yaşamını yitirdi.

Kaza, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Çamlıca köyünde meydana geldi.

Traktörüyle evine gelen çiftçi Hüseyin Öztürk, aracı durdurduktan sonra inerek evinin avlu kapısını açmak için yürüdü.

el-frenini-cekmeyi-unuttugu-traktorun-al-1142560-339261-1.jpg

HAREKET EDEN TRAKTÖR, ÖZTÜRK'Ü EZDİ

Bu sırada el freninin çekilmediği traktör, bulunduğu yerden hareket etti. Kontrolsüz şekilde ilerleyen traktör, Hüseyin Öztürk’ü ezdi.

Olayı gören çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kullandığı traktörün altında kaldı: Yaşamını yitirdiKullandığı traktörün altında kaldı: Yaşamını yitirdi

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekibinin yaptığı ilk kontrolde Öztürk’ün hayatını kaybettiği belirlendi.

Öztürk’ün cansız bedeni, kaza yerindeki incelemenin ardından otopsi için Keşan Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

