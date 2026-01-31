Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığı'na yeni isim: Üst düzey atamalar Resmî Gazete'de

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı atama kararlarıyla, kamu yönetiminde geniş kapsamlı bir görev değişikliği yapıldı.

CUMHURBAŞKANI BAŞDANIŞMANLIĞI'NA HASAN SUVER ATANDI

Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığına Hasan Suver atandı. Suver aynı zamanda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı olarak görevlendirildi.

14 İLDE YENİ MÜFTÜ

Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde 14 ilde müftü değişikliği yapıldı. Amasya İl Müftülüğü'ne İbrahim Yavuz, Muş İl Müftülüğü'ne Nurullah Koçhan, Mersin İl Müftülüğü'ne Mustafa Topal, Kırıkkale İl Müftülüğü'ne Abdurrahman Kotan atandı. Kahramanmaraş'a Hasan Hüseyin Güller, Gaziantep'e Mustafa Soykök, Tekirdağ'a Mustafa Bilgiç, Çanakkale'ye Mevlüt Topçu, Hatay'a Ahmet Dilek, Bilecik'e Ahmet Aktürkoğlu, İzmir'e Mevlüt Haliloğlu, Adıyaman'a Mustafa Düzgüney ve Şırnak'a Arif Yeşiloğlu müftü olarak atandı.

MALTA VE PAPUA YENİ GİNE'YE BÜYÜKELÇİ

Dış temsilciliklere yapılan atamalarda, Malta Büyükelçiliği'ne Barkın Kayaoğlu, Papua Yeni Gine Büyükelçiliği'ne ise Bilgin Özkan getirildi.

BAKANLIKLARA ÇEŞİTLİ ATAMALAR

Adalet Bakanlığı'nda Adalet Başmüfettişliği'ne İbrahim Atakur atanırken, Türk Patent ve Marka Kurumu Yönetim Kurulu Üyeliği'ne Yusuf Soner Çiftçioğlu getirildi. Adli Tıp Kurumu'nda ise Uzman Doktor Hüseyin Çağrı Şahin üye olarak atandı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nda Konya İl Müdürü Abdullah Neşeli görevden alındı, yerine Arif Topal atandı. Kilis İl Müdürlüğü'ne Müslüm Ferdi Bozkurt, Kahramanmaraş İl Müdürlüğü'ne ise Emre Çalğan getirildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nda Elazığ İl Müdürü Ahmet Demirdağ ile Niğde İl Müdürü Elif Belkıs Baştürk görevden alındı. Milli Eğitim Bakanlığı'nda ise Soner Uluay ve Zülküf Temin başmüfettiş olarak atandı.