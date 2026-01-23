Son Dakika | 3 polisin şehit olduğu Yalova'nın emniyet müdürü görevinden alındı

Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla bugünkü Resmî Gazete'de yayımlanan karara göre 3 ilde emniyet müdürü görevi değişti. IŞİD saldırısında 3 polisin şehit olduğu Yalova'nın emniyet müdürü de görevinden alınanlar arasında oldu.