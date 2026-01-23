Son Dakika | 3 polisin şehit olduğu Yalova'nın emniyet müdürü görevinden alındı

Son Dakika | 3 polisin şehit olduğu Yalova'nın emniyet müdürü görevinden alındı
Yayınlanma:
Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla bugünkü Resmî Gazete'de yayımlanan karara göre 3 ilde emniyet müdürü görevi değişti. IŞİD saldırısında 3 polisin şehit olduğu Yalova'nın emniyet müdürü de görevinden alınanlar arasında oldu.

Yeni atama kararları Resmî Gazete'de yayımlandı Bilecik ve Yalova il emniyet müdürleri görevden alındı, Niğde İl Emniyet Müdürü Yılmaz Delen Yalova İl Emniyet Müdürlüğü'ne atandı.

YALOVA İL EMNİYET MÜDÜRÜ GÖREVDEN ALINDI

22 Ocak 2026 tarihiyle yayımlanan karar kapsamında "Ekli listede yer alan Emniyet Genel Müdürlüğü personeli hizalarında belirtilen görevlere, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3'üncü maddeleri gereğince atanmıştır" ifadeleri kullanıldı.

3 ilin Emniyet Müdürü değişti! Karar Resmi Gazete'de

ATAMA VE GÖREV DEĞİŞİKLİĞİ KARARLARI

Atama kapsamında Resmî Gazete'de yayımlanan kararda görev değişiklikleri şöyle yer aldı:

Bilecik İl Emniyet Müdürü Gökalp Şener Emniyet Genel Müdürlüğü emrine, Yalova İl Emniyet Müdürü Emniyet Genel Müdürlüğü emrine, Niğde İl Emniyet Müdürü Yılmaz Delen, Yalova İl Emniyet Müdürlüğü'ne, Polis Başmüfettişi Erdem Çağlar Bilecik İl Emniyet Müdürülüğü'ne ve Polis Başmüfettişi Erdinç Yüceer Niğde İl Emniyet Müdürlüğü'ne atandı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

