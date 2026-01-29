HSK hakim ve savcı atama kararlarını duyurdu

Hâkimler ve Savcılar Kurulu (HSK) tarafından 26 Ocak 2026 tarihinde gerçekleştirilen ad çekme işleminin ardından, adayların atama kararları 29 Ocak 2026 tarihli Resmî Gazete'de yayımlandı.

ATAMA KARARLARI RESMİ GAZETE'DE

2802 sayılı Kanun uyarınca yapılan atamalarla adli yargı hâkim ve Cumhuriyet savcısı adaylarının görev yerleri netleşti. Buna göre, Edremit 1. Sulh Hukuk Mahkemesi'ne Hâkim Adayı Merve Nur Ozavcı, Tirebolu Sulh Hukuk Mahkemesi'ne, Hâkim Adayı Ahmet Gürkan Kuzu ise Sulh Ceza Hâkimliği'ne atandı. Cumhuriyet Savcısı Adayı Sinem Kahraman da Bursa Cumhuriyet Savcılığı'na atandı.

HSK'dan hakimlere ve başsavcılıklara 'makul sürede yargılama' hatırlatması

BÜYÜKŞEHİRLERE ATAMALAR

İstanbul'da, Büyükçekmece 21. Asliye Ceza Mahkemesi'ne Hâkim Adayı Fatma Özdemir atandı.

HSK'den hâkim ve savcılara "sosyal medya kullanmayın" uyarısı

İDARİ YARGIDA VERGİ MAHKEMELERİNE ATAMALAR

İdari yargı hâkim adaylarının atamaları da aynı tarihli Resmî Gazete'de ilan edildi. Malatya 1. İdare Mahkemesi Üyeliği'ne Merve Durmuş, Gaziantep Vergi Mahkemesi Üyeliği'ne Büşra Erkus ve Diyarbakır Vergi Mahkemesi Üyeliği'ne Sabahattin Kübra Erol atandı.