HSK'den hâkim ve savcılara "sosyal medya kullanmayın" uyarısı

Hâkimler ve Savcılar Kurulu (HSK), hâkim ve savcıların sosyal medya kullanımıyla ilgili tüm adliyelere resmî bir yazı gönderdi. Yazıda, yargı mensuplarının hem fiziksel hem dijital alanda tarafsızlık görüntüsünü koruması gerektiği belirtildi. HSK, hâkim ve savcıların ifade özgürlüğünün anayasal güvence altında olduğunu hatırlattı ancak bu hakkın üslup ve siyasi mesafe çerçevesinde kullanılması gerektiğini vurguladı.

Paylaşımlarda “terbiye, incelik ve sağduyu” çağrısı yapılırken, kutuplaştırıcı veya siyasi mesaj içeren içeriklerden uzak durulması istendi. Yargısal saygınlık açısından, çalışma ortamlarında siyasi ya da ideolojik sembollerin bulundurulmaması gerektiği belirtildi.

SOSYAL MEDYADA ARKADAŞLIK YAPMAYIN UYARISI

HSK, hâkim ve savcılardan, görülen davalar veya ileride karşılarına çıkabilecek dosyalar hakkında kişisel kanaat bildirmemelerini istedi. Taraflar, vekiller ya da bilirkişilerle sosyal medya üzerinden “bağımsızlığı zedeleyebilecek” ilişkiler kurmamaları gerektiği ifade edildi.

Yapılan paylaşımların silinse bile dijital izinin kalabileceği belirtilerek içerik seçimine özel hassasiyet gösterilmesi çağrısı yapıldı.

Kurul, hâkim ve savcıların birinci dereceden aile üyelerinin paylaşımlarının da yargının saygınlığına zarar verebileceğini belirtti. Bu nedenle aile bireylerinin de bilgilendirilmesi gerektiği bildirildi.

Hâkimler ve Savcılar Derneği Başkanı Mustafa Polat, HSK’nın adliyelere gönderdiği bu metni sosyal medya hesabından yayımladı. Yazıda şu ifadeler yer aldı: