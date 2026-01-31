Güzellik merkezi süsü verilen iş yerinde sahte altın üretimi!

Avcılar’da güzellik merkezi süsü verilen bir iş yerine operasyon düzenleyen polis ekipleri; sahte altın üretiminde kullanılan makineler ve kimyasal maddeler ele geçirdi.

Operasyonda, 21 suç kaydı bulunan ve 4 ayrı suçtan arandığı tespit edilen bir şüpheli de gözaltına alındı.

İHBAR ÜZERİNE HAREKETE GEÇİLDİ

Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Ambarlı Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi’nde, camında “güzellik merkezi” yazılı bir iş yerinin uzun süredir faaliyette olmadığına dair gelen ihbar üzerine harekete geçti.

GERÇEKTE GÜZELLİK MERKEZİ OLMADIĞI ORTAYA ÇIKTI

Yapılan çalışma sonucu iş yerinin gerçekte güzellik merkezi olarak kullanılmadığı tespit edilince adrese operasyon düzenlendi.

Aramalarda sahte altın üretiminde kullanılan çeşitli kimyasal maddeler, makineler ve düzenekler ile kurumaya bırakılmış 3 sahte altın bilezik ele geçirildi.

21 SUÇ KAYDI BULUNAN ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Ayrıca iş yerinde 4 adet 9 milimetre çapında fişek bulundu.

Polis, iş yerinde bulunan ve 21 suç kaydı olduğu belirlenen S.G.’yi gözaltına aldı. Şüphelinin Giresun, İzmir ve İstanbul’da 4 ayrı suçtan arandığı tespit edildi.

Gözaltına alınan S.G.’nin emniyetteki işlemleri devam ediyor.