Edirne’de kaçak sigara operasyonu: Binlerce makaron ele geçirildi

Edirne’nin Uzunköprü ilçesinde jandarma ekipleri tarafından, kaçak sigara üretimi yapılan bir eve baskın düzenledi.

Operasyonda 26 bin 600 makaron, 3 kilogram kıyılmış tütün, 5 elektrikli sigara sarma makinesi ve 34 manuel aparat ele geçirilirken, 1 şüpheli gözaltına alındı.

EVE BASKIN DÜZENLENDİ

Edirne İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Uzunköprü İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından, H.B.’ye (70) ait olduğu tespit edilen eve baskın düzenlendi.

Operasyon kapsamında, evde kaçak sigara üretimi yapıldığı belirlenen malzemeler tek tek incelendi.

ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Yapılan aramada, 14 bin 400’ü tütünle doldurulmuş makaronların yanı sıra, 3 kilogram kıyılmış tütün, 5 elektrikli sigara sarma makinesi ve 34 manuel sarma aparatı ele geçirildi.

Jandarma ekipleri, H.B.’yi gözaltına alarak işlemler için karakola götürdü. Olaya ilişkin başlatılan soruşturma devam ediyor.