Ambarlı Limanı'nda dev operasyon: 94 milyon liralık kaçak sigara ele geçirildi

Yayınlanma:
Ticaret Bakanlığı, Gümrükler Muhafaza ekiplerinin İstanbul Ambarlı Gümrük Limanı’nda düzenlediği operasyonda, yalıtım malzemeleri arasına gizlenmiş halde toplam 394 bin 117 paket kaçak sigara ele geçirildiğini duyurdu. Ele geçirilen kaçak sigaraların piyasa değerinin 94 milyon TL olduğu tespit edildi.

Ticaret Bakanlığı, yürütülen risk analizi ve hedefleme çalışmaları sonucunda, Ambarlı Gümrük Sahası'na gelen bir TIR aracını transit rejimi hükümleri çerçevesinde takibe aldı. İstanbul Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda, TIR içerisinde yalıtım malzemeleri arasına gizlenmiş halde 394 bin 117 paket kaçak sigara ele geçirildi.

PİYASA DEĞERİ 94 MİLYON LİRA!

Yapılan incelemelerde, ele geçirilen kaçak sigaraların piyasa değerinin 94 milyon TL olduğu belirlendi. Kaçak eşyanın yabancı bandrollü olduğu tespit edildi ve yakalaması gerçekleştirilen bu kaçak sigaralar imha edildi.

Dışarı çıkacaklar dikkat! İstanbul Valiliği kapatılacak istasyonları ve yolları açıkladıDışarı çıkacaklar dikkat! İstanbul Valiliği kapatılacak istasyonları ve yolları açıkladı

Bakanlık açıklamasında, kaçak sigara ticaretinin; kayıt dışı ekonomiyi büyüttüğü, vergi kaybına yol açtığı, organize suç gruplarına finansman sağladığı ve toplum sağlığını ciddi şekilde tehdit ettiği bilinciyle mücadeleye sıfır tolerans yaklaşımıyla devam edildiği belirtildi. Olayla ilgili olarak Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde soruşturma devam etmektedir.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

