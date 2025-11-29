Papa 14. Leo'nun 29 Kasım Cumartesi günü programları kapsamında İstanbul'da çok sayıda yol ve istasyon kapalı olacak.

DIŞARI ÇIKACAKLAR DİKKAT! İSTANBUL VALİLİĞİ KAPATILACAK İSTASYONLARI VE YOLLARI AÇIKLADI

Metro İstanbul’dan yapılan açıklamaya göre; Papa 14. Leo’nun ziyareti nedeniyle toplu taşımada düzenleme yapıldı. İstanbul Valiliği’nin altığı karar doğrultusunda saat 11.00’den itibaren T5 Eminönü-Alibeyköy Tramvay Hattımızın Ayvansaray, Balat, Fener ve Cibali istasyonları kapanacak. Yapılan açıklamaya göre araçlar ikinci bir emre kadar bu duraklarda durmayacak.

İstanbul Valiliği kapalı olacak yolları ise şu şekilde açıkladı:

Vatikan İstanbul Temsilciliği Konutu'ndan Sultanahmet Camii'ne ziyareti dolayısıyla saat 07.00'den program bitimine kadar Cumhuriyet, Refik Saydam, Tersane ve Kemeraltı caddeleri, Tarlabaşı Bulvarı ile Galata Köprüsü Sirkeci, Reşadiye Caddesi Sirkeci, Ankara Caddesi Sirkeci (Ebu Suud Caddesi Sirkeci Meydan arası), Reşadiye Caddesi Sirkeci istikametleri, Sahil Kennedy Caddesi Florya istikameti trafiğe kapalı olacakken, Ragıp Gümüş Pala Caddesi kullanılabilecek.

Sultanahmet Camii çevresinde alınan tedbirler kapsamında saat 06.00'dan program sonuna dek Fatih'teki Küçükayasofya ve Atmeydanı caddeleri ile Torun, Dalbastı, Utangaç, Üçler, Nakilbent, Tavukhane ve Aksakal sokaklarında trafik akışı sağlanamayacak. Bunlara alternatif olarak Kadırga Limanı, Piyerloti ve Türkeli caddeleri ve Su Terazisi Sokak trafiğe açık olacak.

Papa 14. Leo'nun Sultanahmet Camii'nden Mor Efrem Süryani Kadim Ortodoks Kilisesi ziyareti dolayısıyla saat 07.45'ten itibaren Sahil Rauf Orbay Caddesi (Taşhanlar ile Havuzlu Kavşak arası) ile Yeşilyurt İstasyon ve Demiryolu caddeleri kullanılamayacak, trafik akışı Ragıp Gümüşpala, 10. Yıl, Aksu ve Eski Havaalanı caddelerinden sağlanacak.

Mor Efrem Süryani Kadim Ortodoks Kilisesi çevresinde alınan tedbirler kapsamında Bakırköy'de Serbesti Caddesi (Harekat Ordusu Caddesi Kavşağı ile Serbesti Caddesi ile İstasyon Caddesi Kavşağı arası), Yeşilzeytin, Endaze, Andelip, Yakutçu ve Zümrüt sokakları, Harekat Ordusu ve 14 Nisan caddeleri saat 06.00'dan itibaren trafiğe kapatılacak, alternatif olarak Gazi Evrenos ve Fener caddeleri kullanılabilecek.

Papa 14. Leo'nun Mor Efrem Süryani Kadim Ortodoks Kilisesi'nden Vatikan İstanbul Temsilciliği Konutu'na geçişi sırasında saat 08.00'den itibaren Rauf Orbay Caddesi Sirkeci istikameti, Kennedy Caddesi Sirkeci Caddesi (Taşhanlar Yenikapı arası), Gazi Mustafa Kemal Paşa Unkapanı Caddesi, Atatürk Bulvarı Unkapanı istikameti, Refik Saydam ve Cumhuriyet caddeleri ile Tarlabaşı Bulvarı trafiğe kapatılacak. Sürücüler, D100 Kuzey, D100 Güney, Eski Havaalanı ve Sahil Rauf Orbay caddeleri Florya istikametleri ile Aksu 10. Yıl, Abdülezel Paşa, Ragıp Gümüşpala, Macar Kardeşler, Tersane, Evliya Çelebi, Kemeraltı, Yedikuyular, Asker Ocağı, Vali Konağı ve Halaskargazi caddelerine yönlendirilecek.

Papa'nın Vatikan İstanbul Temsilciliği Konutu'ndan Fener Rum Patrikhanesi'ne geçişi nedeniyle saat 13.30'dan itibaren Cumhuriyet Caddesi ve Tarlabaşı Bulvarı Refik Saydam Caddesi ile Fatih'teki Ayvansaray, Mürsel Paşa, Kadir Has ve Abdülezel Paşa caddeleri kapatılacak. Tersane, Evliya Çelebi, Kemeraltı, Yedikuyular, Asker Ocağı ve Vali Konağı caddeleri ile Fatih'teki Fevzi Paşa Caddesi alternatif olarak kullanılabilecek.

Ziyaret tedbirleri kapsamında Fener Rum Patrikhanesi çevresindeki Fatih'teki Yıldırım ve Doktor Sadık Ahmet caddeleri ile Camcı Çeşmesi Yokuşu ve İncebel sokaklar saat 06.00'dan itibaren trafiğe kapanacak, geçişler Baki Dede ve Sancaktar Yokuşu sokaklardan sağlanacak.

Papa 14. Leo'nun Fener Rum Patrikhanesi'nden Volkswagen Arena'ya gidişi nedeniyle saat 14.20'den itibaren Fatih'teki Ayvansaray, Mürselpaşa, Kadir Has, Abdülezelpaşa ve Savaklar caddeleri ile D100 Güney Haliç Eski Köprü Girişi ile Okmeydanı Yan Yol arası, Okmeydanı Hasdal Bağlantı Yolu TEM istikameti, Tem Güney Yol Okmeydanı ayrımı ile Maslak Yan Yol katılım arası, Büyükdere ve Ayazağa caddeleri trafiğe kapatılacak.

Alternatif güzergah olarak Ayvansaray, İmrahor, Kemerburgaz, Çilekli ve Baltalimanı caddeleri, Piyalepaşa ve Odesa bulvarları ile Sahil Alt Güzergahı kullanılabilecek. Yine D100 Güney Haliç Yeni Köprüden gelen akım D100 Güney istikametine, D100 kuzeyden gelip Hasdal-Okmeydanı bağlantı yoluna giden akım Hasdal-Okmeydanı Bağlantı Yolu girişinden kapatılarak Dersaadet Caddesi'nden Kağıthane istikametine, Tem Güney Okmeydanı ayrımlarından Fatih Sultan Mehmet Köprüsü istikameti kapatılarak Hasdal-Okmeydanı istikametine verilecek.

Volkswagen Arena'nın çevresindeki Ayazağa Caddesi’nin Akasya Sokak ile Hadım Koruyolu Caddesi arasında kalan kısım saat 07.00'den itibaren trafiğe kapalı olacak. Trafik akışı Büyükdere, Okul, Mimar Sinan ve Ayazağa Cendere caddelerine yönlendirilecek.

Papa 14. Leo'nun buradan Vatikan İstanbul Temsilciliği'ne dönüşü sırasında saat 17.00'den itibaren Ayazağa, Büyükdere, Merkez, Halaskargazi ve Cumhuriyet caddeleri, TEM Kuzey Yol Beşiktaş ayrımları ile Hasdal Kavşağı arası, Hasdal Okmeydanı Bağlantı Yolu D100 istikameti, D100 Güney Okmeydanı ile Çağlayan Yan Yol katılım arası trafiğe kapalı olacak. Baltalimanı Sahil Yolu, Katar, Azerbaycan, İmrahor, Ortaklar, 19 Mayıs, Abide-i Hürriyet, Vali Konağı, Rumeli ve Odesa Caddeleri ile Piyale Paşa Bulvarı alternatif olarak kullanılabilecek.