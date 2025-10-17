Ekrem İmamoğlu'ndan Tayfun Kahraman mesajı!

Yayınlanma:
İBB Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, AYM’nin Tayfun Kahraman hakkında verdiği karara ilişkin, “adil yargıya inanan herkes için umut ışığı” yorumunu yaptı.

stanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP’nin tutuklu cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) şehir plancısı Tayfun Kahraman hakkında verdiği hak ihlali kararına ilişkin Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi hesabından bir mesaj paylaştı.

Verilen kararın gerekçesine değinen İmamoğlu bu gerekçenin, yalnızca Tayfun Kahraman için değil, adil yargıya inanan herkes için bir umut olduğunu söyledi.

AYM, Tayfun Kahraman kararını açıkladı: Adil yargılanma hakkı ihlal edildiAYM, Tayfun Kahraman kararını açıkladı: Adil yargılanma hakkı ihlal edildi

Son dakika | Tayfun Kahraman hakkında tahliye başvurusuSon dakika | Tayfun Kahraman hakkında tahliye başvurusu

"ADİL YARGIYA İNANAN HERKES İÇİN BİR UMUT IŞIĞI"

İmamoğlu, kararın yalnızca Tayfun Kahraman için değil, adalet arayışı içindeki herkes için “bir umut ışığı” olduğunu söyledi.

"Anayasa Mahkemesi, yıllardır haksız yere cezaevinde tutulan yol arkadaşım Tayfun Kahraman’ın haklarının ihlal edildiğine hükmetti, gerekçesini de açıkladı.

Kararda da açıkça belirtildi üzere:

-Tayfun’un eylemleriyle şiddet olayları arasında hiçbir bağ yok.

-Yerel mahkeme başka, Yargıtay başka delillerle hüküm kurdu.

-Karara dayanak gösterilen deliller, suçla ilişkilendirilemedi. Bu gerekçe sadece Tayfun için değil, adil yargıya inanan herkes için bir umut ışığıdır."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

