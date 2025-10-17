Ekrem İmamoğlu'ndan Tayfun Kahraman mesajı!

stanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP’nin tutuklu cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) şehir plancısı Tayfun Kahraman hakkında verdiği hak ihlali kararına ilişkin Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi hesabından bir mesaj paylaştı.

Verilen kararın gerekçesine değinen İmamoğlu bu gerekçenin, yalnızca Tayfun Kahraman için değil, adil yargıya inanan herkes için bir umut olduğunu söyledi.

"ADİL YARGIYA İNANAN HERKES İÇİN BİR UMUT IŞIĞI"

İmamoğlu, kararın yalnızca Tayfun Kahraman için değil, adalet arayışı içindeki herkes için “bir umut ışığı” olduğunu söyledi.