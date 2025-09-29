Ehliyetsiz sürücünün 'yer değiştirme' kurnazlığı drona takıldı

Yayınlanma:
Konya'da gerçekleştirilen bir trafik denetimi sırasında, ehliyetsiz bir sürücünün cezadan kurtulmak için eşiyle yer değiştirdiği anlar, polis dronu tarafından tespit edildi. Görüntülerle delillendirilen olay sonucunda sürücüye idari para cezası kesildi.

Konya İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi'ne bağlı ekipler, kentte rutin trafik denetimi yapıyordu. Bu sırada denetim noktasını uzaktan fark eden bir otomobil sürücüsü, aracını yol kenarına çekerek durdurdu. Sürücünün bu hareketi, denetimi havadan takip eden İnsansız Hava Araçları Büro Amirliği'nde (İHA) görevli polislerin dikkatini çekti.

SÜRÜCÜ DEĞİŞİMİ DRON KAMERASINDA

Dron kamerasından yapılan takipte, sürücü koltuğundaki şahsın araçtan inerek yan koltuktaki eşiyle yer değiştirdiği net bir şekilde görüldü. Otomobilin duruş anı, içindekilerin yer değiştirme anları ve aracın direksiyonunda farklı bir kişiyle tekrar hareket etmesi, anbean kaydedildi. Havadan görüntüleme yapan görevliler, durumu anlık olarak denetim noktasındaki trafik polislerine bildirdi.

Yerlikaya'dan trafik cezaları açıklaması: Keyif almıyoruzYerlikaya'dan trafik cezaları açıklaması: Keyif almıyoruz

EHLİYETSİZ OLDUĞU TESPİT EDİLDİ

Dron ekibinden gelen bilgi üzerine, tarif edilen otomobil denetim noktasında durduruldu. Yapılan kimlik ve ehliyet kontrolünde, arka koltuğa geçmiş olan ve asıl sürücü olduğu belirlenen şahsın ehliyetinin olmadığı tespit edildi. Ekiplerin elindeki dron görüntülerini delil olarak göstermesi üzerine, 'Ehliyetsiz araç kullanma' suçundan sürücüye 18 bin 678 TL tutarında idari para cezası uygulandı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

