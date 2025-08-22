Yerlikaya'dan trafik cezaları açıklaması: Keyif almıyoruz

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Erzurum Palandöken Kayak Merkezi’nde düzenlenen Türkiye Yüzyılı Buluşmaları’na katıldı. Yerlikaya, burada yaptığı konuşmada kamuoyunda sık sık tartışmalara neden olan trafik cezaları hakkında konuştu.

Trafik güvenliğinin bakanlığın önemli görevlerinden biri olduğunu vurgulayan Yerlikaya, trafik kazalarında can kayıplarının azaltılması için Cumhurbaşkanı ve AKP Lideri Erdoğan’ın hedef koyduğunu hatırlatarak, “Cumhurbaşkanımız iki sene önce 2021 Şubat'ın üçünde milletin evi külliyeden bir hedef belirlemiş. Diyor ki Cumhurbaşkanımız; ‘insanların ölümlerini en az 10 yıl içinde yarı yarıya düşürmemiz lazım. 2050 yılında da öyle bir trafik kültürü oluşsun ki bunu sıfır can kaybı haline getirelim’” dedi.

Denetimlerin artırılması için yeni araç ve yaka kameraları alındığını aktaran Yerlikaya, polis ve jandarmanın davranışlarının da bu sistemlerle kayıt altına alındığını belirtti:

"Eğer vatandaşımızda ‘sen benim kim olduğumu biliyor musun? diye yanlış davranışta bulunuyorsa yaka kamerası kaydediyor. Biz jandarmamızın, polisimizin de hukukunu koruruz” diye konuştu."

Trafik denetimlerinde ‘dur’ ihtarına uymayan sürücüler nedeniyle güvenlik görevlilerinin şehit ve gazi olduğunu söyleyen Yerlikaya, “9 şehidim, 26 gazim var” dedi. Yerlikaya şunları ekledi:

“Bir yılda denetimi yüzde 40 yani 41.3 milyon artırdık. 123 milyon yüz yüze denetim yaptık. Ne oldu biliyor musunuz? Bir yılda 6 bin 351 vatandaşımız maalesef trafik kazalarında öldü. Sadece 2023’te bundan 197 kişi daha fazlaydı. Yüzde 50 denetimi artırmama rağmen sadece 197 kişiyi kurtarabildik. Cumhurbaşkanımız 10 yılda yarı yarıya indireceksiniz dedi. 2024 yılının Mart’ın ilk haftasındaki kabinede şu 36 maddeyi güncellememiz lazım. Bu cezalar hafif.”

Dur ihtarına uymamanın cezasının yetersiz olduğunu söyleyen Yerlikaya, şunları ifade etti: