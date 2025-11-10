Ehliyetsiz sürücü kamyonetle çarpıştı: 1 ölü 2 yaralı

Yayınlanma:
Ordu’nun Ulubey ilçesinde ehliyetsiz sürücü G.Y.’nin (17) kullandığı otomobil, kamyonet ile çarpıştı. Kaza sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Ordu’nun Ulubey ilçesi Fındıklı Mahallesi’nde saat 10.30 sıralarında meydana gelen kazada, edinilen bilgilere göre ehliyetsiz sürücü G.Y. idaresindeki 52 AFE 165 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen Ekrem Keşap (82) yönetimindeki 52 FYZ 279 plakalı kamyonet çarpıştı.

ordu-kaza.jpg

1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, 2 YARALI

İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Otomobildeki G.Y.’nin babası Bilal Yüksel’in (51) yaşamını yitirdiği belirlendi. İlk müdahaleleri sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan G.Y. ve Ekrem Keşap ise ardından ambulans ile Ordu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

ordu-trafik-kazasi.jpg

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

