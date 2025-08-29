Ehliyetine el konulanlar dört gözle bekliyor: Af gelecek mi?

Ehliyetlerine geçtiğimiz yıllarda çeşitli sebeplerden ötürü el konulan sürücüler, ehliyet affıyla ilgili gelişmeleri yakından takip ediliyor.

100 ceza puanının doldurulması, ölüme sebebiyet veren trafik kazalarına karışılması, uyuşturucu madde etkisi altında araç kullanmak gibi sebeplere ehliyetlere 6 ay, 1 yıl, 2 yıl ve süresiz el konulabiliyor.

MUSTAFA SARIGÜL ÇAĞRIDA BULUNDU

Milyonlarca vatandaşın beklediği ehliyet affı ile ilgili CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül çağrıda bulundu.

Sarıgül, sosyal medya hesabından yaptığı videolu paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

Kader mahkumları parlamentodan çıkacak bir affı beklemekte. Gelin hep beraber artık kader mahkumlarını bekletmeyelim. Özellikle covidde mağdur olanlar var, ehliyeti alınanlar var, çek senetten dolayı esnaflarımız son derece mağdur vaziyette. Gelin anneler için babalar için çocuklar için geniş kapsamlı affettürkiyem diyelim ve kader mahkumlarının yüzünü güldürelim.

EHLİYET AFFI ÇIKACAK MI?

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Nisan ayında yaptığı paylaşımda gündemde olan “Ehliyet affı” ile ilgili tartışmalara ilişkin açıklamalarda bulunmuştu.



Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “Sürücü affı konusu kesinlikle gündemimizde yok” ifadelerini kullanmıştı.

Son olarak 2023 yılında 2.5 milyon sürücünün ceza puanları silinmiş ve bu sebeple geri alınan 10 bine yakın ehliyet sürücülere iade edilmişti.